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Трамп определился с новым главой Пентагона

10.05.2019 00:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть Патрика Шанахана по пост министра обороны. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, опубликованном в Twitter.

«Исполняющий обязанности главы Пентагона Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство», — подчеркивается в распространенном в четверг, 9 мая, сообщении.

Патрик Шаанахан был назначен исполняющим обязанности министра обороны 1 января 2019-го. Ранее он занимал должность первого заместителя главы Пентагона, а также был вице-президентом корпорации Boeing. Чиновник окончил Массачусетский технологический институт.

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис принял решение покинуть должность 21 декабря 2018 года. Причиной увольнения он назвал разногласия с американским лидером.

 
 
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Исполняющий обязанности главы Пентагона Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять...
 
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