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Трамп определился с новым главой Пентагона
10.05.2019 00:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть Патрика Шанахана по пост министра обороны. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, опубликованном в
«Исполняющий обязанности главы Пентагона Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять министерство», — подчеркивается в распространенном в четверг, 9 мая, сообщении.
Патрик Шаанахан
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис
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Исполняющий обязанности главы Пентагона Шанахан доказал за последние несколько месяцев, что он достаточно квалифицирован, чтобы и дальше возглавлять...
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