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В КНДР 9 мая устроили военные учения по нанесению огневого удара. Руководил лично Ким Чен Ын

10.05.2019 06:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг, 9 мая, в КНДР прошли учения оборонительных частей по нанесению огневого удара различных дальнобойных ударных средств. Руководил запусками председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи.


Фото: Reuters

«Товарищ Ким Чен Ын 9 мая руководил учениями оборонительных частей Корейской народной армии (КНА) на переднем и западном участках фронта по нанесению огневого удара», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что «высший руководитель на командном пункте ознакомился с планом учений по нанесению огневого удара разных дальнобойных ударных средств и отдал приказ начать учения», после чего снаряды «с оглушительным громом начали рассекать воздух по направлению к установленной цели».

В качестве цели мероприятия называется тестирование и проверка способности «оборонительных частей КНА на переднем и западном участках фронта к быстрому реагированию в сочетании маневра с огневым нападением». В сообщении агентства не указано, какие именно снаряды были выпущены в ходе тренировки.

Агентство ЦТАК разместило пять изображений, по которым можно судить о типе использованных ракетных комплексов.


Фото: Reuters

На одном из снимков изображен непосредственный момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, размещенного на шасси тяжелого автомобиля высокой проходимости в гусеничной модификации. Ранее фотографии запуска подобной ракеты СМИ КНДР опубликовали после учений, проведенных Пхеньяном 4 мая, но тогда ракетный комплекс размещался на колесном шасси, а его тип был охарактеризован в сообщениях как «тактическое управляемое оружие». Судя по представленным в пятницу фотографиям, в ходе учений 9 мая в КНДР были также проведены стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.


Фото: Reuters

По сообщению агентства, Ким Чен Ын «посмотрев маневрирование и развертывание частей для нанесения огневого удара и осуществленные огневые пуски, выразил удовлетворение». «Несколько дней назад оборонительные части на переднем и восточном участках фронта успешно выполнили задание огневого удара, а сегодня я вижу, что оборонительные части на переднем и западном участках фронта тоже хорошо готовы», — приводит ЦТАК слова лидера КНДР по итогам учений.

Южнокорейские военные сообщили в четверг, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, а второй — 270 км. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто. Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущих учений с применением РСЗО и испытания нового типа тактической ракеты.

 
 
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По сообщению агентства, Ким Чен Ын «посмотрев маневрирование и развертывание частей для нанесения огневого удара и осуществленные огневые пуски, выразил...
 
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