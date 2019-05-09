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«Влияние Марка ошеломительно». Сооснователь Facebook призвал лишить компанию контроля над Instagram и WhatsApp
10.05.2019 06:56 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сооснователь Facebook Крис Хьюз написал колонку для The New York Times, в которой призвал правительство США ограничить влияние соцсети и власть ее главы Марка Цукерберга.
Хьюз предложил разделить Facebook и принадлежащие ей Instagram и WhatsApp на независимые компании, а также создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком. По задумке Хьюза, он должен в первую очередь защищать приватность данных пользователей.
«Влияние Марка ошеломительно, оно гораздо больше, чем у кого-либо еще в частном секторе или в правительстве [США]», — написал Хьюз. Он отметил, что Цукерберг «хороший, добрый человек», но его цель — рост Facebook — «заставила его пожертвовать безопасностью и цивилизованностью ради кликов».
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«Влияние Марка ошеломительно». Сооснователь Facebook призвал лишить компанию контроля над Instagram и WhatsApp
«Влияние Марка ошеломительно, оно гораздо больше, чем у кого-либо еще в частном секторе или в правительстве [США]», - написал Хьюз. Он отметил, что Цукерберг «хороший,...
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