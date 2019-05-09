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Пять лет с ареста украинского режиссера Сенцова: что с ним происходит в российской колонии

10.05.2019 07:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский режиссер Олег Сенцов, пять лет находящий в заключении в РФ, и в колонии пытается работать над новыми фильмами. Но ему запрещено смотреть работы коллег, сообщила его адвокат DW.


Олег Сенцов. Фото: Reuters

В пятницу, 10 мая, исполнилось пять лет, как украинский режиссер Олег Сенцов находится за решеткой в России. Сенцов, отбывающий сейчас срок в колонии в российском городе Лабытнанги на Ямале, во время последней встречи с адвокатами не жаловался на самочувствие и условия заключения. Об этом DW рассказала адвокат Сенцова Ольга Динзе, которая посещала его в колонии в начале марта.

«Половину дня все узники занимаются строевой подготовкой — это требование режима. Олег марширует немного меньше других — ему позволяют больше времени тратить на прогулки и занятия спортом из-за реабилитации после голодовки», — сообщила Динзе.

Арест Сенцова, суд и голодовка

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В прошлом году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в России, как он считает, по политическим мотивам. Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

«После реабилитации Олег вернулся к творчеству, работает над сценариями. К сожалению, администрация колонии не позволяет ему пользоваться медиа-проигрывателем, поэтому он не может смотреть те работы, которые ему присылают коллеги», — отмечает Ольга Динзе.

Сенцов не просил о помиловании

Мировое кинематографическое сообщество неоднократно призывало освободить Олега Сенцова. Процедура помилования в России предполагает, что режиссер должен лично обратиться к президенту России с такой просьбой. Но Сенцов отказался это делать, настаивая, что является украинским гражданином.


Фото: voiceproject.org

Однако 7 октября 2016 министерство юстиции России отказало в выдаче режиссера Украине, утверждая, что, согласно закону о присоединения Крыма к России, Олег Сенцов стал гражданином РФ. Правозащитные организации называют Сенцова политзаключенным и требуют от России немедленного освобождения режиссера.

В октябре 2018 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Сенцова о нарушении его права на свободу и безопасность, а также о применении к нему пыток. В декабре суд отложил слушание дела до рассмотрения жалобы Украины на действие России в Крыму, но позже вернул делу приоритетный статус. В ноябре 2018 года Олегу Сенцову была присуждена премия «За свободу мысли» имени Сахарова, учрежденная Европарламентом.

Следующее посещение адвокатами украинского режиссера в колонии запланировано, по словам Ольги Динзе, на конец мая.

 
 
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