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США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

10.05.2019 09:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США прокуратура предъявила обвинение во взломе компьютерных систем гражданину Китая, действовавшему в составе хакерской группировки. Обвинение опубликовано на сайте минюста США.


Фото: Reuters

Обвиняемым стал 32-летний Ван Фуцзе и несколько его подельников. В соответствии с данными следствия, хакеры взломали систему американской компании, предоставляющей услуги страхования, Anthem Inc., и трех других компаний, чьи названия не раскрываются. Используя «сложные методы для взлома компьютерных сетей», хакеры с февраля 2014 года работали над получением доступа к их данным. Злоумышленники рассылали фишинговые письма с гиперссылками, при переходе по которым на компьютеры жертв загружалось вредоносное программное обеспечение. В январе 2015 года им удалось взломать базы данных Anthem.

Только в случае со страховщиком Anthem хакерам удалось похитить личные данные 78 млн человек. Они получили доступ к именам, идентификационным номерам, датам рождения, номерам соцстрахования, адресам, номерам телефонов, электронной почте, информации о занятости и данным о доходах.

«Поскольку пострадавшие компании незамедлительно уведомляли ФБР о злонамеренной кибер-активности, мы смогли успешно расследовать и выявить исполнителей этой масштабной и очень сложной схемы. ФБР стремится расследовать кибератаки, которые ставят под угрозу американскую промышленность и американский народ. Как и в этом случае, мы и дальше будем работать бок о бок с компаниями, чтобы обеспечить справедливость», — заявил помощник директора ФБР Мэтт Горхам.

В начале марта WSJ сообщала о масштабной кибератаке китайских хакеров, которая затронула по меньшей мере 27 университетов США, Канады и Юго-Восточной Азии. Атаки со стороны злоумышленников начались еще в апреле 2017 года, их целью было похищение данных о технологиях по запуску беспилотников с подводных лодок, а также информации о программе Пентагона под кодовым названием «Морской дракон», предполагающей пуски ракет со скрытых в воде субмарин.

 
 
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Используя «сложные методы для взлома компьютерных сетей», хакеры с февраля 2014 года работали над получением доступа к их данным. Злоумышленники рассылали...
 
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