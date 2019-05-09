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Личный адвокат Трампа рассказал о поездке в Киев для встречи с Зеленским
10.05.2019 11:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, сообщил о своих планах отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским,
Расследование, поясняет NYT, будет связано с двумя темами. Первая — вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Также визит в Киев, рассчитывает Джулиани, даст новую информацию о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings.
В 2016-м президент Украины Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma, в правление которой входил Хантер Байден. В январе бывший вице-президент США рассказал, что поставил Украине ультиматум: если генпрокурора не уволят, Киев не получит заем на 1 миллиард долларов.
Джулиани подчеркнул, что Белый дом «не вмешивается в выборы, а вмешивается в расследование, на что имеет право».
«Кто-то может сказать, что это неправильно. И это не внешняя политика — я прошу их провести расследование, которое они уже проводят и которое требуют прекратить другие люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его прекращать, потому что эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства», — объяснил Джулиани свои планы.
Как отмечает NYT, работа Джулиани в Киеве может быть связана с предстоящими в 2020 году выборами в США. Таким образом команда Трампа намерена разрушить дело против экс-главы штаба президента Пола Манафорта, обвиняемого в незаконном лоббировании в интересах режима Януковича. Одновременно с расследованием против Байдена-младшего у команды Трампа появляется шанс набрать компромат против его отца, заявившего о намерении посоперничать с Трампом за пост президента США в 2020 году.
По данным социологических опросов, проведенных в апреле, 76-летний Джо Байден обошел по популярности Дональда Трампа. Согласно результатам исследования, 43% опрошенных заявили о готовности поддержать Байдена на предстоящих выборах. За кандидатуру Трампа готовы проголосовать 37% респондентов.
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Он намерен убедить Киев продолжить расследование по делу компании Burisma, в которой работал сын Джо Байдена. Байден ранее заявлял о намерении выдвинуться в...
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