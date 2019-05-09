Лжемиллионерша родом из России получила срок в США. Она выдавала себя за богатую наследницу

Источник материала: Tut.by

Нью-йоркский суд приговорил Анну Сорокину, в последние годы известную под фамилией Делви и выдававшую себя за немецкую наследницу с состоянием в 60 млн евро, к 4−12 годам тюрьмы.



Фото из инстаграма Сорокиной

В тюрьме ей предстоит провести по меньшей мере четыре года, после чего срок могут изменить на условный. После отбывания срока ее могут депортировать в Германию.

28-летнюю Сорокину-Делви обвиняли в хищении более 200 тысяч долларов у финансовых учреждений, фешенебельных отелей и своих знакомых. По данным следствия, она жила в долг в дорогих отелях, устраивала ужины для друзей и не платила по счетам, подделывала чеки и использовала несуществующие документы. По словам прокуроров, Делви совершила эти преступления в течение 10 месяцев, то есть с ноября 2016 по август 2017 года. В конце апреля ее признали виновной в мошенничестве.

«Я приношу извинения за те ошибки, которые совершила», — сказала она перед оглашением приговора.

«Мы готовились к худшему, мы надеялись на лучшее, но 4−12 лет это справедливый приговор. Конечно, мы надеялись на меньший срок, но к этому мы были готовы», — прокомментировал приговор адвокат Делви Тодд Сподек.

Сорокиной кроме того необходимо будет выплатить штраф в 24 тысячи долларов и вернуть потерпевшим порядка 199 тысяч долларов.

То время, которое она уже провела за решеткой, — с октября 2017 года — будет засчитано.

Судья Дайан Кисел неоднократно повторяла в течение процесса, что ее потряс масштаб обмана Делви.

Присяжные оправдали Сорокину по обвинению в хищении 22 млн долларов, которые она пыталась взять в кредит в банке, и краже 60 тысяч долларов, которые ее подруга, фоторедактор журнала Vanity Fair Рейчел Уильямс, заплатила вместо нее за отдых в Марокко.

Россиянка без гроша или немецкая наследница

Анне Сорокиной-Делви 28 лет, она родилась в России, но в 2007 году родители увезли ее с младшим братом в Германию. Четыре года спустя Анна закончила среднюю школу в провинциальном городке Эшвайлер в 60 км от Кельна.

Она приехала в Нью-Йорк в 2016 году и плавно вписалась в гламурную тусовку, где успешно выдавала себя за дочь немецкого нефтяного магната, дипломата или просто богача.

На самом деле ее отец, по сведениям СМИ, поначалу работал в Германии водителем грузовика, а потом завел небольшую компанию по обслуживанию отопительно-охладительного оборудования.

Скоро на телеэкранах

Компания Netflix приобрела права на экранизацию пространной статьи о нью-йоркской одиссее Делви, написанной Джессикой Пресслер и опубликованной в журнале New York. Делви продала этой компании права на историю своей жизни.

Сумма сделки не оглашается. В любом случае гонорар Делви скорее всего пойдет на покрытие убытков, понесенных потерпевшими, среди которых — два отеля и ресторан, откуда она ушла, не заплатив.