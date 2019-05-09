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Госдолг Японии впервые в истории превысил 10 трлн долларов

10.05.2019 16:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1 103,4 трлн иен (более $ 10 трлн). Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном сообщении министерства финансов страны.

Сумма японского государственного долга, отмечает в связи с этим телеканал NHK, достигла наивысших размеров за всю историю страны. Она возросла почти на $ 141 млрд с последнего дня предыдущего финансового года.

Госдолг более чем вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта страны. Это наихудший показатель среди членов «Группы семи», в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.

Главная причина нарастания японского госдолга — увеличение бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи с неуклонным старением населения. Правительство не может покрывать их только за счет налогов и вынуждено прибегать к выпуску государственных облигаций, которые пользуются стабильным спросом и считаются надежным финансовым инструментом. В настоящее время на лиц старше 65 лет приходится уже более 28% населения Японии.

 
 
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Госдолг более чем вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта страны. Это наихудший показатель среди членов «Группы семи», в которую также входят...
 
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