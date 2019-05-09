Киев в трибунале ООН обвинил РФ в нарушении иммунитета военных кораблей

Источник материала: Tut.by

В Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге проходят слушания по делу украинских военных моряков, захваченных в Керченском проливе, пишет DW .



Фото: Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Россия, задержав украинских моряков в Керченском проливе, нарушила принцип иммунитета военных кораблей, закрепленный в Конвенции ООН по морскому праву. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Замминистра выступила на открывшихся в пятницу, 10 мая, слушаниях Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге.

«Действия России в любом случае нарушали бы Конвенцию, даже если бы Россия задержала украинские военные корабли в своих территориальных водах или исключительной морской экономической зоне. Иммунитет военных кораблей является основополагающим иммунитетом… в международной системе», — подчеркнула она.

Замминистра отметила, что у Киева не было другого выбора, кроме как «инициировать арбитражное производство», поскольку урегулировать конфликт дипломатическими методами не удалось. Киев просит трибунал применить «меры временного характера», направленные на освобождение 24 военных ВМС Украины, добавила Зеркаль. Кроме того, в исковом заявлении содержится требование к Москве прекратить судебную процедуру в отношении этих украинских граждан. Киев также добивается от России возвращения трех кораблей.

Москва не направила своих представителей

Российская сторона не направила никого из своих представителей на заседание в Гамбурге. МИД России считает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента». Соответствующее заявление было сделано министерством 16 апреля. Как подчеркивалось в заявлении, «международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа».

Военные операции, проводимые с помощью кораблей или самолетов вооруженных сил, не подпадают под действие Конвенции ООН по морскому праву, говорится в вербальной ноте посольства РФ в Германии, датированной 30 апреля и опубликованной 6 мая на сайте трибунала. По этой причине, по мнению диппредставительства, трибунал в Гамбурге не сможет ввести предварительные меры, требуемые Киевом.

Москва официально не признает, что между Россией и Украиной ведутся военные действия. По версии Кремля, моряки являются не военнопленными, как утверждает Киев, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду. Суд в Москве ранее продлил срок содержания 24 украинских военнослужащих в СИЗО до конца июля.

Как передает корреспондент DW, в связи с отказом РФ присутствовать на заседании трибунал принял решение сократить слушания до одного дня. Представители украинской стороны рассчитывают, что трибунал ООН сможет вынести вердикт уже «в течение нескольких недель».

Вооруженный инцидент в Керченском проливе

Три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское 25 ноября прошлого года. Украинское руководство считает захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Россия со своей стороны обвиняет Украину в нарушении ее государственной границы.

Судьба 24 украинских моряков была одной из важных тем в ходе недавней президентской гонки в Украине. Влиятельный украинский олигарх Игорь Коломойский возложил ответственность за инцидент в Керченском проливе на президента Украины Петра Порошенко, которого он обвинил в том, что тот спровоцировал эту ситуацию и подверг риску жизни украинских моряков.

Владимир Зеленский после победы на президентских выборах 21 апреля заявил, что сделает все возможное, чтобы добиться освобождения этих украинцев. Россия вновь заявила, что судьбу украинских моряков будет решать российский суд.