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Зеленский потребовал от Рады «прекратить судороги хромой утки» и назначить инаугурацию на 19 мая

10.05.2019 19:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Избранный президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде и потребовал от депутатов назначить дату инаугурации на 19 мая, чтобы прекратить кадровую деятельность действующего президента Петра Порошенко. Он опубликовал свое видеообращение.

Видео: Команда Зеленського

«Я обращаюсь к украинскому парламенту. Уважаемые депутаты. Надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли текста депутатской присяги — выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока вы действуете исключительно в своих интересах: боитесь роспуска Рады и затягиваете назначении даты инаугурации», — говорит Зеленский.

Он отметил, что пока депутаты Верховной Рады «трясутся за свои мандаты», бывший президент Порошенко «совершает необратимое».

«Он предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается протолкнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей Верховного суда, среди которых юрист „Рошена“, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины председателю Службы безопасности Украины господину Грицаку. Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит, что готов подставить плечо, а сам держит две фиги в кармане», — заявил Зеленский.

Зеленский сравнил Порошенко с невоспитанным туристом в египетском отеле.

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек уже ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапки и все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу — сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — сказал избранный президент.

Он призвал депутатов назначить инаугурацию на 19 мая, назвав Порошенко «хромой уткой».

«Именно поэтому я обращаюсь к Верховной Раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я — этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны остановить эти политические судороги хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе. Народ не должен ждать, пока кто-то назначит всех перед длинным отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских удостоверениях. Думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте», — закончил свое обращение Зеленский.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля. Парламентское издание «Голос Украины» опубликовало результаты выборов 3 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после этого. Команда Зеленского хочет провести инаугурацию 19 мая, но в Раде депутаты беспокоятся, что новый президент может распустить парламент, такое право он будет иметь до 27 мая. В Верховной Раде в настощее время зарегистрирован законопроект, в котором инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского предлагают провести 1 июня 2019 года. 

 
 
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Он отметил, что пока депутаты Верховной Рады «трясутся за свои мандаты», бывший президент Порошенко «совершает необратимое».
 
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