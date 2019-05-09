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У Порошенко ответили Зеленскому: «Украина - не номер в египетском отеле»
10.05.2019 21:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа и согласен на любую дату инаугурации Владимира Зеленского, но до тех пор остается действующим главой государства и выполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией. Об этом
«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти — это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно с европейскими традициями, так как это принято в демократических странах», — говорится в сообщении.
В Администрации президента Украины отметили, что Петр Порошенко подтверждает свое приглашение Зеленскому, озвученное еще 30 апреля — не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.
«Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию… Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом», — добавили в Администрации президента Украины.
Напомним, 10 мая Владимир Зеленский обратился к Верховной раде и потребовал от депутатов назначить дату инаугурации на 19 мая, чтобы прекратить кадровую деятельность действующего президента Петра Порошенко. В своем обращении он сравнил Петра Порошенко с туристом в египетском отеле.
«Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек уже ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапки и все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить», — сказал Зеленский.
Владимир Зеленский
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Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа и согласен на любую дату инаугурации Владимира Зеленского, но...
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