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Порошенко рассказал, что его допросили по делу «майдана»
11.05.2019 00:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 мая руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире украинского телеканала ZIK
«Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников „революции достоинства“ на „майдане“ в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны», — написал он.
Допросить действующего главу Украины должны были еще 7 мая, однако Петр Порошенко на допрос
В 2016 году Петра Порошенко уже
В апреле 2019 года
Ранее Петр Порошенко
В свою очередь Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям «майдана» остаются без качественного расследования и судебного вердикта: из-за проблем в судебной системе и нехватки судей дела осужденных за события Евромайдана слушаются годами. Представитель Генпрокуратуры напомнил, что жалобы следствия на работу судей в Высший совет правосудия, в котором находятся представители президента, остались без ответа. Еще, по словам Горбатюка, некоторые законы, подписанные президентом, «создавали основания для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам».
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Допросить действующего главу Украины должны были еще 7 мая, однако Петр Порошенко на допрос не явился.
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