Порошенко рассказал, что его допросили по делу «майдана»

Источник материала: Tut.by

10 мая руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире украинского телеканала ZIK сообщил , что следователи ГПУ в пятницу допрашивали главу государства. Петр Порошенко подвтердил эту информацию в Twitter .



Фото: пресс-служба президента Украины

«Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников „революции достоинства“ на „майдане“ в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны», — написал он.

Допросить действующего главу Украины должны были еще 7 мая, однако Петр Порошенко на допрос не явился .

В 2016 году Петра Порошенко уже допрашивали по делу о преступлениях против активистов Евромайдана. Допрос прошел в здании Администрации президента и продолжался шесть часов. На допросе действующему президенту «задали вопросы, которые касаются тех событий, где свидетелем был Порошенко, и получили на них ответы».

В апреле 2019 года выяснилось , что Порошенко так и не подписал протокол того допроса. Представитель прокуратуры говорил, что протокол допроса 7 раз передавался через генпрокурора, и неоднократно об этом напоминалось через помощников президента, однако получить подпись так и не удалось.

Ранее Петр Порошенко заявлял , что не удовлетворен расследованием преступлений на «майдане», которое проводит спецдепартамент Генпрокуратуры во главе с Горбатюком.

В свою очередь Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям «майдана» остаются без качественного расследования и судебного вердикта: из-за проблем в судебной системе и нехватки судей дела осужденных за события Евромайдана слушаются годами. Представитель Генпрокуратуры напомнил, что жалобы следствия на работу судей в Высший совет правосудия, в котором находятся представители президента, остались без ответа. Еще, по словам Горбатюка, некоторые законы, подписанные президентом, «создавали основания для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам».