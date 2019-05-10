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Порошенко рассказал, что его допросили по делу «майдана»

11.05.2019 00:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 мая руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире украинского телеканала ZIK сообщил, что следователи ГПУ в пятницу допрашивали главу государства. Петр Порошенко подвтердил эту информацию в Twitter.


Фото: пресс-служба президента Украины

«Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников „революции достоинства“ на „майдане“ в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны», — написал он.

Допросить действующего главу Украины должны были еще 7 мая, однако Петр Порошенко на допрос не явился.

В 2016 году Петра Порошенко уже допрашивали по делу о преступлениях против активистов Евромайдана. Допрос прошел в здании Администрации президента и продолжался шесть часов. На допросе действующему президенту «задали вопросы, которые касаются тех событий, где свидетелем был Порошенко, и получили на них ответы».

В апреле 2019 года выяснилось, что Порошенко так и не подписал протокол того допроса. Представитель прокуратуры говорил, что протокол допроса 7 раз передавался через генпрокурора, и неоднократно об этом напоминалось через помощников президента, однако получить подпись так и не удалось.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что не удовлетворен расследованием преступлений на «майдане», которое проводит спецдепартамент Генпрокуратуры во главе с Горбатюком.

В свою очередь Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям «майдана» остаются без качественного расследования и судебного вердикта: из-за проблем в судебной системе и нехватки судей дела осужденных за события Евромайдана слушаются годами. Представитель Генпрокуратуры напомнил, что жалобы следствия на работу судей в Высший совет правосудия, в котором находятся представители президента, остались без ответа. Еще, по словам Горбатюка, некоторые законы, подписанные президентом, «создавали основания для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам».

 
 
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Допросить действующего главу Украины должны были еще 7 мая, однако Петр Порошенко на допрос не явился.
 
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