«Возить воздух нет смысла». В Киеве заявили о сокращающемся железнодорожном сообщении с Россией

Источник материала: Tut.by

Украинские власти фиксируют естественное падение количества железнодорожных поездок из Украины в Россию и обратно. В связи с этим политического решения относительно прекращения этого сообщения, скорее всего, не будет, заявил в интервью порталу LIGA.net украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Железнодорожное сообщение по этому маршруту, отметил он, прекращается само по себе.

В целом же в Киеве, добавил глава ведомства, подобный сценарий поддерживают, как и возможный запрет движения пассажирских поездов из Украины в Россию и обратно. Сейчас эти направления, признал Омелян, все же пользуются спросом, но уже сравнительно в меньшей степени. Заполняемость вагонов постоянно уменьшается, добавил министр.

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России», — напомнил Омелян, заметив в связи с этим, что решение властей сократить количество поездов в Россию «было абсолютно объективным». «Возить воздух не имеет смысла», — резюмировал глава ведомства.

О том, что пассажиропоток на европейских направлениях в украинских поездах впервые превысил поток в Россию, осенью прошлого года рассказал президент республики Петр Порошенко. «Украинцы выбирают Европу!» — объявил он. По данным Украинской железной дороги, это произошло следом за тем, как Киев оформил с ЕС безвизовый режим.

После этого украинские власти неоднократно говорили о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией, а в декабре прошлого года Министерство инфраструктуры Украины внесло в Раду соответствующий законопроект (инициатива касается только пассажирских перевозок, грузовые она не затрагивает).

В российском Министерстве транспорта на заявления Киева отреагировали еще в августе 2018 года. Там отметили, что уже подготовились к подобным действиям украинской стороны и даже рассмотрели «возможные ответные меры».