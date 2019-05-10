Как Украина через суд хочет заставить Россию освободить моряков

Источник материала: Tut.by

Украина просит Международный трибунал по морскому праву обязать Россию вернуть захваченные у Керченского пролива корабли и освободить украинских моряков. Решение ожидается 25 мая. Репортаж DW из Гамбурга.



Заседание Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге 10 мая 2019 года. Фото: DW

Международный трибунал по морскому праву расположен в элитном загородном районе Гамбурга в окружении роскошных вилл. Его адрес малоизвестен даже таксистам. «Этот вопрос был на моем экзамене, но за все время работы я везу кого-то сюда впервые», — сказал гамбургский таксист, который подвозил корреспондента DW к зданию суда в пятницу, 10 мая. Малоизвестность трибунала не удивляет: дело о трех захваченных Россией украинских кораблях и 24 задержанных моряках — лишь 26-е по счету с тех пор, как в 1996 году был основан этот суд.

Нарушение иммунитета

Киев требует от Москвы вернуть ему захваченные в конце ноября 2018 года вблизи Керченского пролива суда вместе с экипажем. Все украинские моряки почти все это время находятся в московском СИЗО, ожидая суда по обвинению в незаконном пересечении российской государственной границы. По российским законам, им грозят до шести лет заключения. Украина считает российские действия нарушением абсолютного иммунитета своих военных кораблей, которым они наделены в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, к которой присоединилась и Москва, и Киев. Причем действовать этот иммунитет должен не только с учетом принадлежности Крыма к Украине, но и если представить, что захваченные украинские суда действительно вошли в территориальные воды РФ, как это утверждает Москва.

«В этом случае береговая охрана может требовать у них покинуть эти воды, но она не имеет права останавливать корабли или задерживать экипаж», — говорит в беседе с DW эксперт по морскому праву, профессор Гамбургского университета Александер Прёльс.

«Это лишь дополнительная иллюстрация нарушения Россией международного права», — заявила перед судом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая возглавила украинскую делегацию. По ее словам, Киев предоставил России возможность разрешить ситуацию дипломатическим путем, но не получив никакого результата, в конце концов решил обратиться в суд.

Основной суд будет длиться годы

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге — лишь первое звено в судебной тяжбе, которую инициировал Киев и которая может длиться годами. Задача суда — в короткие сроки принять решение, вводить ли против Москвы меры, как того требует Киев. А именно — освободить захваченные суда и арестованных моряков, закрыть возбужденные против них уголовные дела и воздержаться от открытия новых. По сути дело должно решаться уже потом, международным арбитражным судом, который стороны должны созвать в течение следующих месяцев. По оценкам экспертов, рассмотрение дела этим судом может длиться два-три года.

Россия на суд по временным мерам в Гамбург свою делегацию не отправила. В дипломатической ноте, которую еще в конце апреля передало суду российское посольство в Германии, такое решение объясняется тем, что дело, по мнению Москвы, не попадает под юрисдикцию Международного трибунала по морскому праву. При этом там ссылаются на оговорку, которую и Россия, и Украина решили сделать, присоединяясь к Конвенции ООН по морскому праву. Согласно ей, юрисдикция указанных в ней судов не распространяется на военные действия.

Военный камень преткновения

Если бы Москва прислала свою делегацию в Гамбург, ее представителям пришлось бы отвечать перед судом на вопрос, имеет ли между Украиной и Россией место военный конфликт. «И тогда они бы противоречили сами себе», — говорит Александр Прёльс. По его мнению, Украина находится в «очень удобной позиции перед судом». Главный вопрос — смог ли Киев убедить суд, что оговорка о военных действиях в данном случае применена быть не может. «Если ему это удалось, тогда суд, думаю, применит временные меры», — говорит он.

Когда Россия называет керченский инцидент военными действиями, то это противоречит не только ее международной позиции об отсутствии военного конфликта с Украиной, но и позиции, которую Москва отстаивает в собственных судах. Так считает, например, российский адвокат украинских моряков Николай Полозов, который также приехал на слушания в Гамбурге. «Когда мы говорим в судах, что они (моряки. — Ред.) Являются военнопленными, что был военный конфликт, прокуроры и следователи говорят: нет-нет, ни в коем случае. Это была полицейская операция и т.д.», — говорит он в беседе с DW.

Без дополнительных вопросов

После изложения представителями Украины своей позиции перед Международным трибуналом по морскому праву судьи не задали им никаких дополнительных вопросов. Руководителю делегации Киева Елене Зеркаль это дает основания для оптимизма. «Мы ожидаем, что 25 мая будет принято решение Международного трибунала по освобождению трех украинских кораблей, а также 24 членов их экипажа, и они вернутся в Украину, где мы их очень ждем», — сказала она журналистам после заседания.

Эксперты, однако, сомневаются, что даже в случае положительного для Киева решения трибунала Москва будет его выполнять. Но Елена Зеркаль не исключает, что Россия может поступить по-другому — так, как в случае с задержанными активистами Greenpeace, которых Москву обязали освободить по решению этого же трибунала по иску Нидерландов несколько лет назад. Тогда задержанные были отпущены благодаря решению президента России Владимира Путина на основе внесенных в российское законодательство изменений. «Для нас важнее всего, чтобы ребята вернулись домой», — говорит Зеркаль.

Кроме того, игнорирование Россией решения трибунала, что будет трактоваться как нарушение международного права, «может быть основой для принятия союзниками и партнерами Украины политических или экономических шагов», убежден адвокат Николай Полозов. «Санкции ЕС, США, Австралии и Канады (против Москвы, — Ред.) в связи с керченским инцидентом были введены в марте. А процедура расширения или углубления санкций проходит гораздо проще, чем введения новых», — говорит он.