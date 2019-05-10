В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Источник материала: Tut.by

Депутат «Блока Петра Порошенко» предложил разбить инаугурацию избранного президента на два этапа и провести последний из них лишь 3 июня. Инициативу он объясняет необходимостью обеспечить широкое участие общественности в церемонии.



Кадр из фильма «Слуга народа»

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.

По мнению Каплина, первый этап инаугурации следует провести 19 мая в сессионном зале Рады по предусмотренной регламентом процедуре. Второй этап депутат предлагает провести 3 июня на стадионе «Олимпийский», где ранее проходили дебаты Зеленского с Петром Порошенко. Эта церемония уже будет публичной, и в ней примут участие общественность и приглашенные иностранные гости. При этом Зеленский будет должен вновь повторить присягу.

Провести дополнительный — второй — этап инаугурации Каплин предлагает «с целью привлечения максимального количества иностранных гостей и обеспечения возможности непосредственного присутствия граждан Украины во время принесения присяги», говорится в пояснительной записке. Кроме того, депутат предлагает создать своеобразную традицию отчета президента перед народом. «Ежегодно в день торжественного заседания на НСК „Олимпийский“ президент Украины провозглашает ежегодный отчет перед украинским народом», — говорится в документе.

Дата первого этапа инаугурации, предлагаемая Каплиным, совпадает с датой, на которой настаивает Зеленский. Избранный президент Украины требует от депутатов инаугурации 19 мая. Это дало бы ему возможность распустить парламент. Выборы в Раду должны пройти в октябре текущего года. Согласно украинскому законодательству, президент может распустить парламент не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, Зеленскому для роспуска Верховной рады необходимо официально вступить в должность в срок до 27 мая.

В Раду уже внесено несколько законопроектов с разными датами инаугурации. Так, 3 мая внефракционный депутат Рады Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая. Однако позднее депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко внес законопроект об инаугурации избранного президента 1 июня.

Верховная рада обязана в ближайшее время утвердить дату инаугурации Зеленского. Церемония должна состояться не позднее 30 мая.

Ранее Зеленский призвал назначить мероприятия на 19 мая и сравнил уходящего президента Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом «тянет» из гостиницы полотенце и тапочки. В администрации Порошенко ответили , что «Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому».