В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

Источник материала: Tut.by

В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.



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Состояние Усманова газета оценила в £11,33 млрд ($14,72 млрд), за прошедший год оно увеличилось на £783 млн ($1,017 млрд), как и в 2018-м он занимает восьмую строчку списка. Как отмечает издание, прошлым летом Усманов продал 30% футбольного клуба «Арсенал» американскому бизнесмену Стэну Кронке за £550 млн ($714,78 млн) и заработал на сделке около £300 млн ($389,88 млн).

Абрамович же улучшил свою позицию в рейтинге с 13 до 9-й– его состояние выросло на £1.88 млрд ($2,44 млрд) до £11.22 млрд ($14,58 млрд). Он продал свои 24% в «Первом канале», а его доля в металлургической и горнодобывающей компании «Евраз» оценивается в £2.73 млрд (3,55 млрд). Среди активов Абрамовича издание перечисляет вторую по величине яхту в мире, лайнер Boeing 767 и обширную коллекцию предметов искусства.

10 место занял Михаил Фридман, его состояние The Sunday Times оценила в £10,9 млрд. ($14,17 млрд). В 2016-м он купил особняк за £65 млн на севере Лондона, здание было спроектировано так, чтобы подражать Версальскому дворцу, отмечает газета. Фридман возглавляет как Альфа-Групп, так и инвесткомпанию LetterOne, через которую он недавно получил долю в крупнейшей нефтегазовой компании Европы.

Лидер списка изменился, сэр Джим Рэтклифф (£18,66 млрд или же $24,25 млрд) стал третьим, а первое место заняли братья Шри и Гопи Хиндуджа (£22 млрд или же $28,59 млрд), они контролируют промышленную группу Hindija Group.



В апреле Усманов, Абрамович и Фридман уже попали в список самых богатых россиян по версии Forbes, однако там они были представлены в другом порядке: Фридман на седьмом месте с состоянием $15 млрд, Усманов на девятом ($12,6 млрд), следом идет Абрамович ($12,4 млрд).