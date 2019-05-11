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Прощание с Сергеем Доренко 12 мая не состоится. Дочери журналиста опасаются, что его могли отравить

12.05.2019 09:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прощание с с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая, как планировалось, не состоится. Полиция запретила выдавать тело журналиста его вдове, сообщается на сайте радиостанции. 

Представителям 2-го судебного морга Москвы полиция запретила выдавать тело журналиста для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции «Говорит Москва», что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.

«Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено».

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. «Аневризма грудной части аорты разорванная» - говорится в документе.

Сергей Доренко умер 9 мая. По официальной версии, ему стало плохо с сердцем во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Журналисту было 59 лет.

 
 
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Прощание с с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая, как планировалось, не состоится. Полиция запретила...
 
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