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Прощание с Сергеем Доренко 12 мая не состоится. Дочери журналиста опасаются, что его могли отравить
12.05.2019 09:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прощание с с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая, как планировалось, не состоится. Полиция запретила выдавать тело журналиста его вдове,
Представителям 2-го судебного морга Москвы полиция запретила выдавать тело журналиста для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». Решение было принято на основании
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции «Говорит Москва», что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.
«Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено».
Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. «Аневризма грудной части аорты разорванная» - говорится в документе.
Сергей Доренко
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Прощание с с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая, как планировалось, не состоится. Полиция запретила...
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