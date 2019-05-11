В Литве проходят президентские выборы и два референдума

Источник материала: Tut.by

В Литве 12 мая проходят выборы президента. Сегодня литовцы также проводят два референдума - о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев.



Фото: Reuters

Голосование на избирательных участках будет проходить с 7 до 20 часов.

На пост президента баллотируются 9 кандидатов: от «крестьян» — премьер-министр Саулюс Сквернялис, от консерваторов — Ингрида Шимоните, от социал-демократов — еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, лидер Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, философ Арвидас Юозайтис, член Европарламента Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, парламентарии Миндаугас Пуйдокас и Наглис Путейкис.

Второй срок полномочий нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте заканчивается в июле.

Сегодня в Литве также проходят два референдума - о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев. Так, предлагается установить в Конституции 121 место в парламенте (сейчас - 141). На втором референдуме предлагается расширить институт двойного гражданства, чтобы паспорт Литвы могли сохранить те, кто получил "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции".