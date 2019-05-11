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Преемница Меркель исключила возможность ее досрочной смены как канцлерf

12.05.2019 12:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемница Ангелы Меркель на посту лидера партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), заявила, что не ставит перед собой цели в ближайшем времени заменить Меркель и в правительстве в качестве канцлера. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.


Фото: Reuters

«Канцлер избирается на весь срок полномочий», — заверила Крамп-Карренбауэр, заметив, что это происходит «во всех законодательных органах», и граждане в связи с этим «справедливо ожидают: канцлер и правительство будут серьезно относиться к своим обязательствам, связанным с этими выборами». «Поэтому я могу исключить, что я прилагаю усилия для бессмысленных изменений», — добавила лидер ХДС.

Кандидатуру канцлера партия, по ее словам, собирается выдвинуть только «к концу осени 2020 года» после принятия новой программы (срок полномочий Меркель истекает в 2021 году).

Сейчас, отметила Крамп-Карренбауэр, власти в Германии готовятся к выборам в Европарламент, которые состоятся через две недели. «Все своей работой вносят вклад: и в партии, и в правительстве. Сейчас мы работаем вместе, чтобы достичь наилучшего результата и, следовательно, успешного будущего для Европы», — сказала лидер партии, подчеркнув, что это коллективные усилия.

После же этих выборов, по мнению Крамп-Карренбауэр, федеральное правительство Германии может не смочь продолжать работать так, как это было до сих пор: «У нас есть коалиция, которая не просто собралась вместе», — заметила лидер ХДС, добавив, что сотрудничество внутри этого объединения не всегда дается легко. «Важным моментом является то, что, если рамочные условия изменятся, найдем ли мы в этой коалиции общие новые ответы?» — задалась вопросом Крамп-Карренбауэр. Ситуацию, по ее словам, она собирается обсудить с руководством ХДС на закрытом заседании после выборов.

Председателем «Христианско-демократического союза» Крамп-Карренбауэр была избрана в декабре прошлого года. Прежде этот пост занимала Ангела Меркель. Сама она в октябре 2018-го заявила, что также не намерена бороться за пост канцлера на следующих выборах. После 2021 года, когда истекут ее полномочия главы правительства, Меркель, утверждала канцлер, не собирается претендовать на какие-либо политические должности. Пост главы федерального правительства Германии она занимала с 2005 года. В марте прошлого года Меркель избрали канцлером на четвертый срок. 

 
 
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Канцлер избран на весь срок, заявила сменившая Меркель на посту лидера ХДС Крамп-Карренбауэр. Полномочия нынешнего главы кабмина ФРГ истекут в 2021 году, перед этим...
 
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