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«Если наберет более 1 млн просмотров». Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Рады

12.05.2019 19:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила видеопетицию, в которой спросила украинцев, одобряют ли они деятельность Верховной рады. Видеоролик размещен на официальном канале штаба в YouTube.

Ведущий отметил, что в настоящее время уровень доверия украинцев своему парламенту составляет «не более 4%».

«Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание», — сказано в сообщении команды Зеленского.

На момент публикации этого материала видео посмотрели около 230 тыс. человек.

Напомним, Верховная рада обязана в ближайшее время утвердить дату инаугурации Зеленского. Церемония должна состояться не позднее 30 мая.

Ранее Зеленский призвал назначить мероприятия на 19 мая и сравнил уходящего президента Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом «тянет» из гостиницы полотенце и тапочки. В администрации Порошенко ответили, что «Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому».

 
 
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Штаб Зеленского обратился к гражданам Украины с вопросом, поддерживают они или нет деятельность Верховной рады. Если ролик наберет более 1 млн просмотров, обещают,...
 
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