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«Если наберет более 1 млн просмотров». Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Рады
12.05.2019 19:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила видеопетицию, в которой спросила украинцев, одобряют ли они деятельность Верховной рады. Видеоролик размещен на
Ведущий отметил, что в настоящее время уровень доверия украинцев своему парламенту составляет «не более 4%».
«Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание», — сказано в сообщении команды Зеленского.
На момент публикации этого материала видео посмотрели около 230 тыс. человек.
Напомним, Верховная рада обязана в ближайшее время утвердить
Ранее Зеленский призвал назначить мероприятия на 19 мая и
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«Если наберет более 1 млн просмотров». Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Рады
Штаб Зеленского обратился к гражданам Украины с вопросом, поддерживают они или нет деятельность Верховной рады. Если ролик наберет более 1 млн просмотров, обещают,...
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