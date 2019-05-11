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Появились первые предварительные результаты выборов президента Литвы. Кто лидирует?
12.05.2019 21:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Литве 12 мая прошли выборы президента. Вечером на сайте Центральной избирательной комиссии появились первые результаты.
В 21.15 по данным из 384 избирательных округов лидирует Гитанас Науседа (30,85%), на втором месте Саулюс Сквернялис (27,64%), на третьем — Ингрида Шимоните (22,19%).
На пост президента баллотировались 9 кандидатов: от «крестьян» — премьер-министр Саулюс Сквернялис, от консерваторов — Ингрида Шимоните, от социал-демократов — еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, лидер Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, философ Арвидас Юозайтис, член Европарламента Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, парламентарии Миндаугас Пуйдокас и Наглис Путейкис.
Второй срок полномочий нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте заканчивается в июле.
Сегодня в Литве также проходили два референдума — о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев. Так, предлагается установить в Конституции 121 место в парламенте (сейчас — 141). На втором референдуме предлагается расширить институт двойного гражданства, чтобы паспорт Литвы могли сохранить те, кто получил «гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции».
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Вечером на сайте Центральной избирательной комиссии появились первые результаты.
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