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На выборах в Литве лидирует женщина. Премьер-министр из-за поражения намерен уйти в отставку
13.05.2019 06:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Литвы намерен уйти в отставку из-за поражения на выборах. Об этом политик заявил журналистам, сообщает
«Я подам заявление об отставке и правительство уйдет в отставку», — сказал Саулюс Сквернялис.
Он отметил, что считает поражением невыход во второй тур и намерен уйти в отставку 12 июля.
«Невыход во второй тур означает, что у меня нет доверия людей, что я не могу возглавлять правительство», — сказал DELFI премьер-министр.
Итоги выборов
Президентские выборы прошли в Литве накануне в воскресенье. В них участвовали 9 кандидатов. По последним данным лидирует Ингрида Шимоните. Она обошла своего ближайшего конкурента Гитанаса Науседу на 0,01%. За Шимоните проголосовали 30,94%, за Науседу — 30,93%.
Набрать более 50% голосов избирателей не удалось никому из кандидатов в президенты.
Второй тур выборов пройдет через две недели, 26 мая.
12 мая в Литве также проходили два референдума — о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев. Так, предлагалось закрепиить в Конституции 121 место в парламенте (сейчас — 141). На втором референдуме — расширить институт двойного гражданства, чтобы паспорт Литвы могли сохранить те, кто получил «гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции».
Оба референдума были признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
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По последним данным лидирует Ингрида Шимоните. Она обошла своего ближайшего конкурента Гитанаса Науседу на 0,01%.
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