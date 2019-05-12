На выборах в Литве лидирует женщина. Премьер-министр из-за поражения намерен уйти в отставку

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Литвы намерен уйти в отставку из-за поражения на выборах. Об этом политик заявил журналистам, сообщает DELFI .



Фото: Reuters

«Я подам заявление об отставке и правительство уйдет в отставку», — сказал Саулюс Сквернялис.

Он отметил, что считает поражением невыход во второй тур и намерен уйти в отставку 12 июля.

«Невыход во второй тур означает, что у меня нет доверия людей, что я не могу возглавлять правительство», — сказал DELFI премьер-министр.

Итоги выборов



Ингрида Шимоните на избирательном участке. Фото: Reuters

Президентские выборы прошли в Литве накануне в воскресенье. В них участвовали 9 кандидатов. По последним данным лидирует Ингрида Шимоните. Она обошла своего ближайшего конкурента Гитанаса Науседу на 0,01%. За Шимоните проголосовали 30,94%, за Науседу — 30,93%.

Набрать более 50% голосов избирателей не удалось никому из кандидатов в президенты.

Второй тур выборов пройдет через две недели, 26 мая.

12 мая в Литве также проходили два референдума — о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев. Так, предлагалось закрепиить в Конституции 121 место в парламенте (сейчас — 141). На втором референдуме — расширить институт двойного гражданства, чтобы паспорт Литвы могли сохранить те, кто получил «гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции».

Оба референдума были признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.