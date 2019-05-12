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Экс-командующий ООС Украины назвал нужное для возврата Донбасса время

13.05.2019 07:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев заявил, что для возвращения Донбасса необходимо менее суток. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».


Фото: Reuters

«Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени — меньше суток. Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться», — сказал он в эфире программы «Телевизионная служба новостей».

Он добавил, что для освобождения территорий Национальные гвардия и полиция и другие силовые структуры должны «сразу же» начать специальные мероприятия. Наев отметил, что при этом у ООС нет задачи полностью освободить Донбасс силовым способом, так как власти страны решили, что будут действовать политико-дипломатическим методом.

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим ООС генерала-лейтенанта Александра Сырского вместо Сергея Наева, который возглавлял операцию с марта 2018 года. До этого Наев занимал должность замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В интервью «1+1» Наев также пожелал своему преемнику заботиться о жизни и здоровье своих подчиненных, а также принимать взвешенные решения.

 
Теги: Новости
 
 
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Наев отметил, что при этом у ООС нет задачи полностью освободить Донбасс силовым способом, так как власти страны решили, что будут действовать...
 
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