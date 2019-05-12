Обвинение в изнасиловании: в Швеции возобновили дело против Ассанжа

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 13 мая, заместитель генпрокурора Швеции Эва-Мари Перссон объявила о своем решении «возобновить расследование» в отношении основателя WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа по делу об «изнасиловании».



Фото: Reuters

«Сегодня я приняла решение возобновить расследование», — объявила госпожа Перссон на пресс-конференции в Стокгольме. «Так как господин Ассанж (сейчас) находится в Великобритании под стражей, возникли условия для того, чтобы потребовать его выдачи (в Швецию)», «что было невозможно до 11 апреля», — цитирует госпожу Перссон агентство France-Presse.

В свою очередь, главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон заявил, что решение шведской прокуратуры предоставит Джулиану Ассанжу «шанс оправдаться» в этом деле, которое было открыто еще в 2010 году, после заявления тридцатилетней гражданки Швеции. В мае 2017-го генпрокуратура Швеции приняла решение закрыть дело.

11 апреля 2019 года британская полиция задержала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как власти этой страны решили лишить его политического убежища.

Ассанж проживал на территории эквадорского посольства почти семь лет, укрываясь еще и от экстрадиции в США.

Американские власти обвиняют Джулиана Асанжа в сговоре с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг с целью кражи и публикации секретных документов.

В США 47-летнему Джулиану Ассанжу может грозить пожизненное заключение. Лондонский суд уже начал рассмотрение запроса об экстрадиции основателя WikiLeaks в Соединенные Штаты. Следующее судебное заседание назначено на 30 мая.