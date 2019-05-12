Торговая война США и Китая: Пекин ответил Трампу повышением пошлин

Источник материала: Tut.by

Китай объявил о введении ввозных пошлин на американские товары объемом 60 млрд долларов. Это ответный шаг в торговой войне, развернувшейся между Пекином и Вашингтоном.



Фото: Reuters

Пекин введет повышенные пошлины на ввоз различных групп товаров из США с 1 июня, говорится в сообщении китайского Министерства финансов. Три дня назад Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары, не дожидаясь окончания переговоров с Китаем о заключении торговой сделки.

Незадолго до объявления о введении пошлин на товары из США Трамп предостерег Китай от ответных шагов.

«Китай в течение многих лет получал выгоду в ущерб США — наши президенты не справились со своей работой. Так что Китаю не следует отвечать (на повышение пошлин США. — Прим. Би-би-си) — станет только хуже!» — написал Трамп в твиттере в понедельник.

«Открыто говорю председателю Си и многим друзьям в Китае, что Китай очень сильно пострадает, если не согласится на сделку, потому что компаниям придется переехать из Китая в другие страны», — продолжил президент США.

Накануне Трамп говорил, что, если Китай хочет избежать более серьезных для себя последствий введения пошлин на экспорт своих товаров в США, то ему следует заключить торговое соглашение сейчас, а не рассчитывать на приход к власти в Соединенных Штатах демократов на выборах 2020 года.

Торговая война Трампа

На прошлой неделе в Вашингтоне прошел 11-й раунд американо-китайских переговоров о торговле, который завершился безрезультатно. Глава китайской делегации по итогам встречи заявил, что Китай не может пойти на уступки США по принципиальным вопросам двухсторонней торговли.

В июле 2018 года Дональд Трамп ввел 25%-е пошлины на китайский импорт объемом 50 млрд долларов, а в сентябре обложил 10-процентными пошлинами еще 200 млрд долларов импорта и пригрозил с нового года повысить тариф до 25%.

Но затем Трамп взял паузу для переговоров с Китаем. Они продолжались несколько месяцев и должны были завершиться в прошлую пятницу. Ожидалось, что в результате стороны смогут заключить торговую сделку и прекратить торговую войну.

Однако перед последним раундом обсуждения сделки президент США обвинил Китай в попытке уйти от достигнутых договоренностей, а в последний день переговоров повысил пошлины на шесть тысяч наименований китайских товаров — от лопат до кинопроекторов.

Теперь дополнительный тариф покрывает почти половину импорта китайских товаров в США — и Трамп грозит обложить пошлинами и вторую половину.

По итогам 2018 года экспорт Китая в США составил 478 млрд долларов, импорт американской продукции в Китай — 155 млрд долларов.