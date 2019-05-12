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Беспрецедентный процесс: в Армении судят экс-президента Кочаряна

13.05.2019 20:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зал суда в Ереване, где в понедельник, 13 мая, начался процесс против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, был переполнен. Значительная часть собравшихся приветствовала бывшего президента выкриками «Свободу! Свободу!». Несколько десятков сторонников Кочаряна собрались и во дворе здания суда, требуя его освобождения из-под стражи. Не обошлось без потасовок между ними и теми, кто считает Кочаряна виновным в гибели людей 1 марта 2008 года.


Роберт Кочарян в суде, 13 мая 2019 года. Фото: DW

Второго президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в стране. Эта часть обвинения связана с делом о беспорядках 1−2 марта 2008 года. Тогда армянская оппозиция, недовольная итогами президентских выборов, начала в стране массовые акции протеста, которые закончились столкновениями протестантов с силами правопорядка. В результате жестких действий властей погибли 10 человек, более 200 получили ранения. Другой эпизод судебного процесса связан с обвинениями в адрес экс-президента в получении взятки в особо крупных размерах.

Дело Кочаряна: уголовное дело или политическое преследование?

Сам Роберт Кочарян и его адвокаты оправдывают решения, которые он принял во время протестов 2008 года, объясняя это тем, что если бы не введение чрезвычайного положения, то порядок в стране не был бы восстановлен. Кроме того, экс-президент считает обвинения против него политически мотивированными — он называет их «политической вендеттой» и обвиняет находящееся сейчас у власти правительство Никола Пашиняна в избирательном применении правосудия.

Власти, в свою очередь, опровергают политический подтекст судебного преследования, заявляя о том, что после мирной революции 2018 года в стране нет неприкасаемых и что перед законом все равны.

По делу проходят также бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший начальник генштаба Юрий Хачатуров, обвиняемые в свержении конституционного строя, а также бывший вице-премьер Армен Геворкян, обвиняемый в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупных размерах и легализации незаконно полученных доходов. Однако в суд они вызваны не были, поскольку в их отношении избрана другая мера пресечения — подписка о невыезде и залог. В отношении Кочаряна мерой пресечения является арест.

Арест экс-президента Армении

Как рассказал DW адвокат по уголовным делам Ваагн Бабаян, «во время предварительного следствия по делу Кочаряна стороны уголовного судопроизводства — прокурор, осуществляющий правовой надзор за следствием, обвиняемые и их адвокаты, а также представители потерпевших — попеременно обменивались правовыми оценками по поводу обоснованности обвинения. Можно сказать, что обвинение собрало достаточно доказательств вины обвиняемых и, сохраняя публичность процесса, представит совокупность собранных доказательств обществу и суду».

В первый день суд в Ереване рассматривал вопрос меры пресечения в отношении подсудимых, а также ходатайство об изменении меры пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна. Бабаян отметил, что судья уже принимал подобное решение, но единолично, на что Конституционный суд признал его действие антиконституционным. «Сейчас все будет проходить при открытых дверях с участием всех участников процесса», — заключил юрист.

Беспрецедентный судебный процесс

По мнению эксперта Института политических и международных исследований Рубена Меграбяна, «это беспрецедентный на постсоветском пространстве судебный процесс, поскольку фигурантами его являются все руководители за всю историю независимой Армении: три экс-президента и действующий премьер-министр — Кочарян в статусе обвиняемого, а Левон Тер-Петросян, Серж Саргсян и Никол Пашинян — в статусе свидетелей».

«Расследование дела было возобновлено сразу после смены власти в прошлом году, что стало причиной для заявлений о том, что «дело 1 Марта» — это «политическая вендетта», а Роберт Кочарян — «политзаключенный», — напомнил DW эксперт. Он добавил при этом, что «подавляющее большинство населения страны понимает, что хоть и с опозданием на 10 лет, но виновные обязательно должны и будут наказаны в соответствии с законом». «Разговоры о зарождающейся «мощной оппозиции» новым властям, о которой говорит Кочарян из изолятора, не имеют никаких оснований, несмотря на тот медиаресурс и большие финансовые возможности, которые, впрочем, оказались неспособны хоть как-то привлечь симпатии к нему», — уверен Меграбян.

Реакция России на «дело Кочаряна»

Между тем, считает эксперт, резонанс от процесса может выйти и за пределы Армении. «Возбуждение уголовного дела вызвало неоднозначную реакцию в России, и Москва заявила о «недопустимости преследования политических оппонентов», что красноречиво подчеркивает «вектор симпатий» Кремля, подкрепленный официальным новогодним поздравлением Путина в адрес арестованного Кочаряна», — говорит Меграбян. И сейчас с началом судебного процесса трудно предугадать поведение Москвы, заключает эксперт.

Поскольку процесс в Ереване будет идти параллельно с продолжением следствия, наблюдатели не исключают вовлечения и других лиц из бывшего руководства страны. Тем более, что обвинения выдвигаются и по коррупционным эпизодам и охватывают не только фигурантов «дела 1 марта», но и лиц, занимавших ответственные посты или входивших в ближайший круг экс-президента. В частности, арестованы экс-министр экологии Арам Арутюнян, генерал Манвел Григорян, бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян, а также несколько родственников Сержа Саргсяна.

 
 
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Перед судом в Ереване предстали бывший президент Роберт Кочарян, два генерала и бывший вице-премьер - причем по событиям 11-летней давности.
 
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