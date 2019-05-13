Коррупционный скандал со звездами Голливуда: Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества

Источник материала: Tut.by

Актриса Фелисити Хаффман, сыгравшая в сериале «Отчаянные домохозяйки» (Desperate Housewives, 2004−2012), в понедельник в суде в Бостоне признала вину в сговоре с целью совершения мошенничества. Об этом сообщила телекомпания CNN .



Фото: Reuters

По ее данным, за попытку дать взятку в размере $ 15 тыс. при сдаче ее дочерью экзамена при зачислении в вуз прокуратура рекомендует для 56-летней актрисы наказание в виде четырех месяцев тюрьмы и штрафа в $ 20 тыс.

Как отметил в этой связи интернет-портал TMZ , размещающий материалы о голливудских знаменитостях, прокуратура «мягко обошлась с Хаффман, поскольку та, в отличие от других участников скандала со взятками, признала свою вину».

В марте американские правоохранительные органы объявили об аресте около 50 человек по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, благодаря которой за взятки обеспечивалось поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Стэнфордский, Йельский и Калифорнийский университеты. Операция по борьбе со взяточниками получила наименование Operation Varsity Blues (Операция «Тоска по университету»).

В числе задержанных, помимо Хаффман, оказалась актриса Лори Лафлин (сериал «Беверли-Хиллз 90 210: Новое поколение», 2008−2013) и ее супруг по обвинению в даче взятки в размере $ 500 тыс. за зачисление их дочерей в спортивную команду по гребле университета Южной Калифорнии, несмотря на то что девушки никогда не занимались гребным спортом.