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Коррупционный скандал со звездами Голливуда: Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества
13.05.2019 23:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Актриса Фелисити Хаффман, сыгравшая в сериале «Отчаянные домохозяйки» (Desperate Housewives, 2004−2012), в понедельник в суде в Бостоне признала вину в сговоре с целью совершения мошенничества. Об этом сообщила телекомпания
По ее данным, за попытку дать взятку в размере $ 15 тыс. при сдаче ее дочерью экзамена при зачислении в вуз прокуратура рекомендует для 56-летней актрисы наказание в виде четырех месяцев тюрьмы и штрафа в $ 20 тыс.
Как отметил в этой связи интернет-портал
В марте американские правоохранительные органы объявили об
В числе задержанных, помимо Хаффман, оказалась актриса Лори Лафлин (сериал «Беверли-Хиллз 90 210: Новое поколение», 2008−2013) и ее супруг по обвинению в даче взятки в размере $ 500 тыс. за зачисление их дочерей в спортивную команду по гребле университета Южной Калифорнии, несмотря на то что девушки никогда не занимались гребным спортом.
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Прокуратура порекомендовала для актрисы наказание в виде четырех месяцев тюрьмы и штрафа в $ 20 тыс.
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