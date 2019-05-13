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Трамп намерен встретиться с Путиным. Песков: Запросов никаких не было
13.05.2019 22:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает
14-й саммит «двадцатки» пройдет 28−29 июня в японском городе Осаке.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал после заявлений Трампа, что подготовка такой встречи не ведется. «Нет. Запросов никаких не было», — заявил он РБК.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков также говорил, что из Вашингтона запрос об организации встречи не поступал. Источник РБК, близкий к МИД, до этого
Последняя полноценная встреча двух президентов прошла в июле 2018 года в Хельсинки.
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Встреча, по словам президента США, планируется во время саммита G20. Он в этом году пройдет в Японии 28−29 июня. В Кремле заявили, что запросов со стороны США не было.
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