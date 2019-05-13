Трамп намерен встретиться с Путиным. Песков: Запросов никаких не было

Источник материала: Tut.by

Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters .



Саммит G20 в Аргентине, 30 ноября 2018 года. Фото: Reuters

14-й саммит «двадцатки» пройдет 28−29 июня в японском городе Осаке.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал после заявлений Трампа, что подготовка такой встречи не ведется. «Нет. Запросов никаких не было», — заявил он РБК.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков также говорил, что из Вашингтона запрос об организации встречи не поступал. Источник РБК, близкий к МИД, до этого заявил , что такое предложение со стороны США было.

Последняя полноценная встреча двух президентов прошла в июле 2018 года в Хельсинки.