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Трамп намерен встретиться с Путиным. Песков: Запросов никаких не было

13.05.2019 22:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.


Саммит G20 в Аргентине, 30 ноября 2018 года. Фото: Reuters

14-й саммит «двадцатки» пройдет 28−29 июня в японском городе Осаке.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал после заявлений Трампа, что подготовка такой встречи не ведется. «Нет. Запросов никаких не было», — заявил он РБК.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков также говорил, что из Вашингтона запрос об организации встречи не поступал. Источник РБК, близкий к МИД, до этого заявил, что такое предложение со стороны США было.

Последняя полноценная встреча двух президентов прошла в июле 2018 года в Хельсинки.

 
 
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Встреча, по словам президента США, планируется во время саммита G20. Он в этом году пройдет в Японии 28−29 июня. В Кремле заявили, что запросов со стороны США не было.
 
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