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В МИД России заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

14.05.2019 06:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США размещают в Европе ядерное вооружение, готовясь к его применению. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал он.

Ермаков добавил, что в такой ситуации невозможно говорить об усилении режима нераспространения ядерного оружия. По его мнению, страны Европы ставят себя «на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения».

В начале мая в МИДе заявили, что Россия выступает против размещения американского ядерного оружия в Европе. При этом в министерстве добавили, что разоружение должно быть постепенным, и его невозможно проводить без учета современных реалий. В дипведомстве подчеркнули, что в связи с этим Москва считает ошибкой разработку договора о полном запрете на ядерное оружие.

 
 
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По мнению представителя МИД, страны Европы ставят себя «на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения».
 
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