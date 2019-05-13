Посольство США предупредило об угрозе терактов в Израиле на «Евровидении»

Источник материала: Tut.by

Посольство США в Израиле предупредило об угрозе терактов, связанных с празднованием годовщины переноса дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим, а также протестами на границе с сектором Газы, сообщается на сайте дипмиссии.

По данным дипломатов, террористические группировки могу выбрать для атаки или насильственных протестов дату годовщины, которая совпадает с днем начала музыкального конкурса «Евровидение» — 14 мая, или День Накба, отмечаемый 15 мая (в этот день арабы отмечают исход из Палестины в 1948 году в результате Арабо-израильской войны).

Посольство рекомендует избегать мест проведения демонстраций, следить за местными СМИ и следовать инструкциям властей.

Гражданам США и членам их семей, отмечается на сайте, могут запретить пребывать в зоне ракетных обстрелов и бомбардировок.

Нападения, предупреждает посольство, часто совершаются без предупреждения и могут произойти далеко за пределами сектора Газы и на границе с ним в любое время.

С 3 по 5 мая сектор Газы и Израиль обменялись ракетными ударами . В результате последнего обстрела, по данным палестинских СМИ, в секторе Газа погибли 27 человек и четверо израильтян. О прекращении огня стороны договорись 6 мая.