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Посольство США предупредило об угрозе терактов в Израиле на «Евровидении»
14.05.2019 14:14 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство США в Израиле предупредило об угрозе терактов, связанных с празднованием годовщины переноса дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим, а также протестами на границе с сектором Газы, сообщается на сайте дипмиссии.
По данным дипломатов, террористические группировки могу выбрать для атаки или насильственных протестов дату годовщины, которая совпадает с днем начала музыкального конкурса «Евровидение» — 14 мая, или День Накба, отмечаемый 15 мая (в этот день арабы отмечают исход из Палестины в 1948 году в результате Арабо-израильской войны).
Посольство рекомендует избегать мест проведения демонстраций, следить за местными СМИ и следовать инструкциям властей.
Гражданам США и членам их семей, отмечается на сайте, могут запретить пребывать в зоне ракетных обстрелов и бомбардировок.
Нападения, предупреждает посольство, часто совершаются без предупреждения и могут произойти далеко за пределами сектора Газы и на границе с ним в любое время.
С 3 по 5 мая сектор Газы и Израиль
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По данным дипломатов, террористические группировки могу выбрать для атаки или насильственных протестов дату годовщины, которая совпадает с днем начала...
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