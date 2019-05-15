Опальный украинский олигарх, поддержавший на выборах Зеленского, вернулся в страну

Источник материала: Tut.by

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на родину в ночь на четверг, 16 мая, сообщает издание «The Бабель».



Фото: Reuters

Изначально о возвращении Коломойского написал в своем Telegram-канале журналист Михаил Ткач. По его данным самолет группы «Приват» прилетел в аэропорт Днепра из Тель-Авива в 02.30 мск.

Позже бизнесмен подтвердил «The Бабель» информацию о своем возвращении. Коломойский заявил, что не знает, чем займется на родине в первую очередь. Как отмечает издание, предприниматель не был на Украине с июня 2017 года и с тех пор жил в Швейцарии и Израиле.

Ранее Коломойский говорил, что планирует вернуться на родину. В конце апреля он говорил, что сделает это после того, как будут оглашены итоги прошедших в стране президентских выборов. «Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — говорил он.

Коломойский публично поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского, который во втором туре набрал 73,22% голосов против 24,45% у действующего президента Петра Порошенко.

В ходе предвыборной кампании Порошенко неоднократно говорил о связях Коломойского и Зеленского, а также называл своего соперника марионеткой бизнесмена. Коломойский в ответ назвал Порошенко своей марионеткой.

Бизнесмену принадлежит канал «1+1», на котором транслируются проекты студии «Квартал 95», одним из создателей которой является Зеленский. За несколько дней до второго тура он говорил, что если Коломойский нарушит закон, то его ждет тюрьма.

Коломойский уже заявлял, что готов консультировать Зеленского. «Я готов помогать ему советами и иногда помогаю. Но это не является массовым явлением», — говорил бизнесмен. Он также предложил оставить главу МВД Арсена Авакова в составе нового кабинета министров. «Он должен остаться в правительстве. Что бы в стране ни происходило, он является фундаментом», — сказал он.