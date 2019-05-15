В Италии - сугробы, а в Хорватии - чрезвычайное положение. На юге Европы бушуют снегопады

Источник материала: Tut.by

В последние дни белорусов погода не радует: мало солнца, прохладно и постоянные дожди. А вот на страны Южной Европы обрушились мощные снегопады, а температура воздуха опустилась до +3°С. В Хорватии ввели чрезвычайное положение, а на Сицилии под снегом оказался вулкан Этна.