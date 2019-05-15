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В Италии - сугробы, а в Хорватии - чрезвычайное положение. На юге Европы бушуют снегопады
16.05.2019 15:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последние дни белорусов погода не радует: мало солнца, прохладно и постоянные дожди. А вот на страны Южной Европы обрушились мощные снегопады, а температура воздуха опустилась до +3°С. В Хорватии ввели чрезвычайное положение, а на Сицилии под снегом оказался вулкан Этна.
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Очень необычная погода для этого региона в середине мая. Снег и холод!
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