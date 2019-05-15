Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая. Что это означает?

Источник материала: Tut.by

Назначение инаугурации на 20 мая, по мнению многих юристов, позволит Владимиру Зеленскому уже на протяжении первой недели своего президентства распустить парламент и назначить досрочные выборы.



Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Верховная рада Украины назначила дату приведения избранного президентом Украины Владимира Зеленского к присяге на 20 мая.

Детали церемонии, а также список гостей, которые посетят инаугурацию, пока остаются неизвестными. В окружении Зеленского ранее заявляли о намерении провести такую инаугурацию, «которой еще не было».

Команда Зеленского одобрила решение парламента. «Депутаты все же смогли показать результат. Пусть их решение и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось бы избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день [19 мая]», — говорится в комментарии его пресс-службы.

Страсти по дате

Согласно законодательству Украины, инаугурация избранного президента должна состояться на протяжении 30 дней с момента официальной публикации результатов выборов — то есть до 3 июня.

Однако самого Зеленского долгое ожидание, похоже, заметно нервировало. На прошлой неделе он назвал нахождение на посту главы государства Петра Порошенко «политическими судорогами хромой утки» и потребовал от Верховной рады назначить инаугурацию на ближайшее воскресенье, 19 мая.

«Не думайте о депутатских ксивах, думайте об Украине», — заявил он в видеообращении к депутатам парламента.

Предложение Зеленского не нашло поддержки у значительной части депутатского корпуса. Некоторые парламентарии заявили, что их обидел тон обращения избранного президента. Другие напоминали, что 19 мая на Украине отмечается день памяти жертв политических репрессий и что инаугурация в день траура будет выглядеть неуместной.

В итоге в парламенте были зарегистрированы семь постановлений, подразумевающие шесть различных возможных дат проведения инаугурации.

За одну из них, назначающую инаугурацию на 10 часов утра 20 мая, Верховная рада проголосовала убедительным большинством — 315 депутатов из 423.

Выборы или не выборы?

Назначение инаугурации на 20 мая, по мнению многих юристов и политиков, открывает перед Зеленским возможность уже на протяжении первой недели своих полномочий распустить Верховную раду и назначить досрочные парламентские выборы.

Формальной причиной для прекращения полномочий парламента в таком случае будет являться отсутствие в Верховной раде коалиции депутатских фракций на протяжении более 30 дней.

Некоторые депутаты уже сейчас оспаривают правомерность вероятного роспуска парламента, однако сам Зеленский, судя по его заявлениям, убежден в том, что такое право у него будет.

Согласно украинскому законодательству, Верховная рада не может быть распущена на протяжении последних полугода своих полномочий: фактически это значит, что принять решение о судьбе парламента Зеленский должен будет до 27 мая.

Нынешний состав Верховной рады был избран в 2014 году, и сторонников Зеленского в нем явно недостаточно для того, чтобы реализовывать его многочисленные предвыборные обещания.

В тот же время его полувиртуальная партия «Слуга народа», согласно данным апрельского исследования Киевского международного института социологии, уверенно заняла бы первое место на внеочередных парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время. Но готова ли она к выборам сейчас?

Очередные парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре этого года. Наблюдатели подозревают, что Зеленский хотел бы конвертировать свою популярность в многочисленную парламентскую фракцию, не дожидаясь осени.

В случае роспуска Верховной рады внеочередные выборы могут состояться в конце июля.

Сам Зеленский до сих пор не дал однозначного ответа на вопрос о том, собирается ли он распускать нынешний состав парламента. А один из его ближайших соратников Дмитрий Разумков в понедельник заявил, что решение Зеленского о том, распускать или не распускать парламент, будет зависеть от действий депутатов.

Как пройдет инаугурация

Церемония инаугурации президента состоится в зале заседаний Верховной рады Украины.

Откроет его спикер парламента, затем глава ЦИК объявит результаты выборов, а глава Конституционного суда Украины приведет новоизбранного президента к присяге.

После этого глава ЦИК вручит Зеленскому удостоверение президента Украины, а глава Конституционного суда — официальные символы власти президента. Далее Зеленский произнесет инаугурационную речь.

В команде самого Зеленского намекают, что церемония приведения президента к присяге будет нетривиальной.

«Мы думаем о „фишечках“, — заявил в интервью изданию „Украинская правда“ коллега Владимира Зеленского, сценарист сериала „Слуга народа“ Юрий Костюк. — Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем… А потом — мы еще что-то придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересное».