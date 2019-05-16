Зеленский обратился в HR-агентства за помощью в подборе кадров

Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления, сообщает пресс-служба Зеленского.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Зеленский отметил, что его команда имеет определенное количество кандидатур на должности руководителей областных администраций, но здесь нужна помощь с инструментами адекватной оценки этих людей.

Он добавил, что хочет провести прозрачный конкурс на эти должности.

«Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это — наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере", — отметил Зеленский.

Кроме того, на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты. «Мы хотим найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции», — добавил он.

Как сообщалось, первые кадровые назначения и законодательные инициативы станут известны после инаугурации Владимира Зеленского.