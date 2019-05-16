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Доходы Трампа в 2018 году превысили 420 млн долларов
17.05.2019 05:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2018 году доходы президента США Дональда Трампа упали по сравнению с предыдущим годом, пишут
Общий размер доходов президента США издания оценивают по-разному, поскольку в
Общий список активов Трампа насчитывает 551 позицию. Туда входит недвижимость, ценные акции, компании. Так, курорт Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде получил доход в 22,7 млн долларов, что немного меньше, чем в прошлом году — порядка $ 25,1 млн.
В январе 2019 года президент США заявлял, что его избрание на пост президента принесло ему большие финансовые потери. «Я потерял огромное количество денег, выполняя эту работу», — сказал он, добавив, что не нуждается в деньгах.
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В 2018 году Дональд Трамп, по некоторым оценкам заработал от $ 420 млн до $ 479 млн
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