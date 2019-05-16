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В США арестовали Челси Мэннинг за молчание по делу WikiLeaks
17.05.2019 06:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Информатор Wikileaks Челси Мэннинг вновь отправится в тюрьму. На свободе она успела пробыть около недели. Причина ареста остается неизменна — отказ от дачи показаний по делу WikiLeaks.
Активистка и экс-военнослужащая армии США Челси Мэннинг, освобожденная 9 мая после двухмесячного ареста, вновь отправится в заключение по решению суда, сообщает
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Информатор Wikileaks Челси Мэннинг вновь отправится в тюрьму. На свободе она успела пробыть около недели.
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