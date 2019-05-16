В США арестовали Челси Мэннинг за молчание по делу WikiLeaks

Источник материала: Tut.by

Информатор Wikileaks Челси Мэннинг вновь отправится в тюрьму. На свободе она успела пробыть около недели. Причина ареста остается неизменна — отказ от дачи показаний по делу WikiLeaks.



Челси Мэннинг. Фото: Reuters

Активистка и экс-военнослужащая армии США Челси Мэннинг, освобожденная 9 мая после двухмесячного ареста, вновь отправится в заключение по решению суда, сообщает NBC . Она отказалась давать показания по делу об утечках конфиденциальной информации через портал WikiLeaks.



«Я бы предпочла умереть с голоду, чем изменить свою позицию в этом отношении», — сказала Мэннинг на заседании суда.



В марте суд арестовал Мэннинг за отказ от дачи показаний присяжным. Свое решение информатор WikiLeaks объяснила этическими соображениями. Она провела под арестом 62 дня и вышла на свободу 9 мая .



Теперь вдобавок к новому аресту на нее наложили штраф — $500 в день на протяжении первых 30 дней ареста и $1 тыс.в течение следующих 60 дней. Арест и штраф могут быть отменены, если Мэннинг все же согласиться давать показания.



Обвинители в суде пояснили, что арест является единственным доступным для них инструментом, который может помочь заставить Мэннинг дать показания.



С 2009 года Бредли Мэннинг (Брэдли — ее имя до смены пола) служил в Военно-воздушных силах США в качестве аналитика разведки. В следующем году WikiLeaks опубликовал полученные от него секретные документы, после этого информатора задержали.



В 2013 году Мэннинга осудили на 35 лет за передачу секретных военных и дипломатических документов. В заключении он прошел гормональную терапию и объявил о смене пола и имени. В 2017 году бывший тогда президентом США Барак Обама помиловал Мэннинг, по его решению она вышла на свободу.