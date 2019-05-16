Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

Источник материала: Tut.by

Два ракетных эсминца Военно-морских сил (ВМС) США в четверг преодолели Ормузский пролив и вошли в Персидский залив. Об этом сообщил на своем сайте Военно-морской институт США со ссылкой на представителя Пентагона.



USS McFaul. Фото: Reuters

По его данным, эсминцы McFaul и Gonzalez прошли через Ормузский пролив в четверг днем.

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) контр-адмирал Алиреза Тангсири 22 апреля заявил, что Иран перекроет Ормузский пролив для экспорта нефти, если лишится возможности использовать его. США после этого призвали Иран обеспечить свободу судоходства и транспортировки энергоресурсов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

Через Ормузский пролив проходит большая часть нефтяных перевозок стран Персидского залива.