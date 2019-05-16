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ZENA выступил в финале под 19 номером

17.05.2019 10:53 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Второй полуфинал конкурса «Евровидение-2019» прошел в Тель-Авиве 16 мая. По итогам определились все участники финала и очередность их выступления. Белоруска ЗЕНА выйдет на сцену под 19-м номером.

В финале выступят 26 исполнителей: по 10 из каждого полуфинала, представители пяти стран-основательниц конкурса и участник страны-хозяйки Израиля.

16-летняя исполнительница Беларуси ZENA выйдет на сцену под 19-м номером.

После нашей конкурсантки на сцену выйдут исполнители из Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии, Австралии. Завершит конкурсные выступления Испания.

Представитель России Сергей Лазарев выступит пятым.

Победитель «Евровидения-2019» станет известен в ночь с субботы на воскресенье.

Первый полуфинал прошел 14 мая. Представительница Беларуси певица ZENA вышла в финал конкурса, который состоится 18 мая.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» открылся в Тель-Авиве 12 мая.

 
 
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Второй полуфинал конкурса «Евровидение-2019» прошел в Тель-Авиве 16 мая. По итогам определились все участники финала и очередность их выступления.
 
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