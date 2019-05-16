ZENA выступил в финале под 19 номером

Второй полуфинал конкурса «Евровидение-2019» прошел в Тель-Авиве 16 мая. По итогам определились все участники финала и очередность их выступления. Белоруска ЗЕНА выйдет на сцену под 19-м номером.

В финале выступят 26 исполнителей: по 10 из каждого полуфинала, представители пяти стран-основательниц конкурса и участник страны-хозяйки Израиля.

16-летняя исполнительница Беларуси ZENA выйдет на сцену под 19-м номером.

После нашей конкурсантки на сцену выйдут исполнители из Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии, Австралии. Завершит конкурсные выступления Испания.

Представитель России Сергей Лазарев выступит пятым.

Победитель «Евровидения-2019» станет известен в ночь с субботы на воскресенье.

Первый полуфинал прошел 14 мая. Представительница Беларуси певица ZENA вышла в финал конкурса, который состоится 18 мая.