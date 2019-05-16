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ZENA выступил в финале под 19 номером
17.05.2019 10:53 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Второй полуфинал конкурса «Евровидение-2019»
В финале выступят 26 исполнителей: по 10 из каждого полуфинала, представители пяти стран-основательниц конкурса и участник страны-хозяйки Израиля.
16-летняя исполнительница Беларуси ZENA выйдет на сцену под 19-м номером.
После нашей конкурсантки на сцену выйдут исполнители из Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии, Австралии. Завершит конкурсные выступления Испания.
Представитель России Сергей Лазарев выступит пятым.
Победитель «Евровидения-2019» станет известен в ночь с субботы на воскресенье.
Первый полуфинал прошел 14 мая. Представительница Беларуси
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Второй полуфинал конкурса «Евровидение-2019» прошел в Тель-Авиве 16 мая. По итогам определились все участники финала и очередность их выступления.
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