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«Как и обещал». Глава МИД Украины подал заявление об отставке
17.05.2019 15:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уходит в отставку. Об этом он сообщил у себя в
«Как я и обещал, сегодня я написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, я подам его в Верховную раду и новому президенту Украины. Считаю, что так правильно и по-людски, правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку, в конце концов, нам она нужна», — заявил Климкин.
Нового президента Украины — Владимира Зеленского — глава МИД о своей отставке уже уведомил, и высказал свою готовность помогать президенту там, где это будет необходимо.
«Я это решение принял уже давно. У меня есть много разных идей, которые я хочу реализовать, поэтому я иду в политику, в Верховную раду», — заявил Климкин. Выборы в Раду, напомним, состоятся осенью этого года.
Кроме того, украинское издание
На свои посты оба чиновника были назначены Петром Порошенко в 2014 году. До этого Павел Климкин много лет работал в МИД на разных должностях: замминистра, директора Департамента Европейского Союза МИД Украины, советником-посланником посольства Украины в Великобритании и Германии.
Турчинов с февраля по июнь 2014 был временно исполняющим обязанности президента Украины. До этого был депутатом Верховной рады, главой Службы безопасности Украины, первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, первым вице-премьер-министром.
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Осенью Павел Климкин планирует принять участие в выборах в Верховную раду.
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