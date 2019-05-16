«Как и обещал». Глава МИД Украины подал заявление об отставке

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уходит в отставку. Об этом он сообщил у себя в Facebook .



Глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в штабе ООН. 14 октября 2015 года. Фото: UN Photo/Mark Garten

«Как я и обещал, сегодня я написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, я подам его в Верховную раду и новому президенту Украины. Считаю, что так правильно и по-людски, правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку, в конце концов, нам она нужна», — заявил Климкин.

Нового президента Украины — Владимира Зеленского — глава МИД о своей отставке уже уведомил, и высказал свою готовность помогать президенту там, где это будет необходимо.

«Я это решение принял уже давно. У меня есть много разных идей, которые я хочу реализовать, поэтому я иду в политику, в Верховную раду», — заявил Климкин. Выборы в Раду, напомним, состоятся осенью этого года.

Кроме того, украинское издание LIGA.net со ссылкой на свои источники сообщает, что подать в отставку планирует и Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

На свои посты оба чиновника были назначены Петром Порошенко в 2014 году. До этого Павел Климкин много лет работал в МИД на разных должностях: замминистра, директора Департамента Европейского Союза МИД Украины, советником-посланником посольства Украины в Великобритании и Германии.

Турчинов с февраля по июнь 2014 был временно исполняющим обязанности президента Украины. До этого был депутатом Верховной рады, главой Службы безопасности Украины, первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, первым вице-премьер-министром.