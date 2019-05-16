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МИД Украины: Россию не приглашали на инаугурацию Зеленского
17.05.2019 19:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представителей России не пригласили на инаугурацию президента Владимира Зеленского, сообщает
«Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами», — сообщила она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Напомним, 20 мая пройдет торжественное заседание Верховной рады, на котором Владимир Зеленский
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Представителей России не пригласили на инаугурацию президента Владимира Зеленского, сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретарь Министерства иностранных...
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