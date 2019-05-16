МИД Украины: Россию не приглашали на инаугурацию Зеленского

Источник материала: Tut.by

Представителей России не пригласили на инаугурацию президента Владимира Зеленского, сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерину Зеленко.



Владимир Зеленский. Фото: Reuters

«Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами», — сообщила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что Москва не получала приглашение от Киева, и он не знает, будет ли Владимир Путин входить в контакт с избранным президентом Украины после его инаугурации.

Напомним, 20 мая пройдет торжественное заседание Верховной рады, на котором Владимир Зеленский принесет присягу и вступит в должность . Сам же Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая. В команде нового президента Украины обещали устроить какие-то «фишечки» на церемонии, там отметили, что такой инаугурации еще не было.