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Порошенко освободил от должностей всех своих советников, в том числе экс-генсека НАТО

18.05.2019 00:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Андерса Фог Расмуссена от с поста советника главы государства; документ опубликован на официальном сайте президента.


Фото: Reuters

Расмуссен был генеральным секретарем альянса НАТО в 2009—2014 годах, до этого он на протяжении восьми лет занимал пост премьер-министра Дании. Советником украинского президента он стал в мае 2016 года. За прошедшее время он призывал продлить санкции против России и ввести миротворцев на Донбасс, выступал за то, чтобы США стали мировым жандармом, и говорил, что Россия способна завоевать Украину за несколько дней.

Вместе с Рассмуссеном покидающий президентский пост Порошенко уволил и других своих советников, в том числе Виктора Короля, Сергея Квита, Марию Гайдар.

С должности сняты также пресс-секретарь президента Святослав Цеголко и представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.

Кроме того, в среду заявление об отставке написал министр иностранных дел Павел Климкин. Он сказал, что планирует избраться в Верховную раду. Заявление написал и секретарь Совета национальный безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента после бегства Виктора Януковича и до вступления в должность Порошенко.

Инаугурация Владимира Зеленского пройдет в понедельник, 20 мая.

 
 
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В последний будний день перед инаугурацией Владимира Зеленского уходящий президент Украины освободил от должностей всех своих советников.
 
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