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Порошенко освободил от должностей всех своих советников, в том числе экс-генсека НАТО
18.05.2019 00:14 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко
Расмуссен был генеральным секретарем альянса НАТО в 2009—2014 годах, до этого он на протяжении восьми лет занимал пост премьер-министра Дании. Советником украинского президента он стал в мае 2016 года. За прошедшее время он призывал продлить санкции против России и ввести миротворцев на Донбасс, выступал за то, чтобы США стали мировым жандармом, и говорил, что Россия способна завоевать Украину за несколько дней.
Вместе с Рассмуссеном покидающий президентский пост Порошенко уволил и других своих советников, в том числе Виктора Короля, Сергея Квита, Марию Гайдар.
С должности сняты также пресс-секретарь президента Святослав Цеголко и представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.
Кроме того, в среду
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В последний будний день перед инаугурацией Владимира Зеленского уходящий президент Украины освободил от должностей всех своих советников.
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