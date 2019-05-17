|
В Таиланде собака-инвалид спасла похороненного заживо младенца
18.05.2019 14:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На севере Таиланда собака спасла новорожденного младенца, предположительно похороненного заживо его матерью-подростком.
По слухам, ребенка бросила мать — 15-летняя девочка — чтобы скрыть беременность от родителей.
Собака по имени Пинг Понг подняла лай и рыла землю в поле неподалеку от деревни Бан Нонг Кхам. Ее хозяин говорит, что тогда и заметил ногу ребенка, торчащую из земли.
Местные жители спешно доставили младенца в больницу, где доктора осмотрели его, отмыли и объявили, что он здоров.
Хозяин Пинг Понга, Уса Нисайкха, рассказал, что пес потерял способность пользоваться одной из лап после того, как его сбила машина.
«Я не расстался с ним, потому что он очень верный и послушный, — рассказал Уса в интервью газете „Кхаосод“. — Он всегда помогает мне, когда я иду в поле пасти коров. Вся деревня его обожает».
Мать новорожденного привлекли к ответственности за оставление в опасности и попытку убийства.
Пануват Путтакам, офицер местной полиции, сообщил изданию Bangkok Post, что сейчас она находится под присмотром родителей и психолога.
По его словам, девушка сожалеет о содеянном, а ее родители приняли решение растить ребенка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На севере Таиланда собака спасла новорожденного младенца, предположительно похороненного заживо его матерью-подростком.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)