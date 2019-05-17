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Порошенко дал Зеленскому шесть советов по внешней политике
18.05.2019 16:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что новый глава государства Владимир Зеленский продолжит движение Украины к Европейскому Союзу. Об этом он заявил в ходе выступления на торжественной церемонии открытия Дня Европы в Киеве.
«Послезавтра приступит к обязанности новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины к Европейскому Союзу. Это нельзя игнорировать, потому что абсолютное большинство украинцев стоит именно на этих позициях», — отметил президент.
При этом Порошенко дал несколько наставлений своему преемнику в вопросах воплощения в жизнь государственной стратегии и осуществления внешней политики:
«Это совершенно четкая программа, которую Украина способна выполнить», — подчеркнул президент.
Напоследок Порошенко поблагодарил международное европейское сообщество и украинский народ за поддержку.
«Желаю всем нам силы. Я благодарю каждого из вас за ту поддержку, которую я чувствовал в течение пяти лет в европейском движении нашего государства. Без вашей поддержки ничего не было бы. Я благодарен нашим партнерам за большие достижения, которые сегодня получает Украина», — сказал он.
Напомним, сегодня, 18 мая, в Украине отмечается День Европы — праздник мира и единения с европейскими странами. Интересно, что в странах-членах Евросоюза его отметили чуть раньше — 5 и 9 мая.
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Действующий глава государства надеется, что его преемник продолжит движение Украины к Европейскому Союзу.
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