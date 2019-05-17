Порошенко дал Зеленскому шесть советов по внешней политике

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что новый глава государства Владимир Зеленский продолжит движение Украины к Европейскому Союзу. Об этом он заявил в ходе выступления на торжественной церемонии открытия Дня Европы в Киеве.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Послезавтра приступит к обязанности новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины к Европейскому Союзу. Это нельзя игнорировать, потому что абсолютное большинство украинцев стоит именно на этих позициях», — отметил президент.

При этом Порошенко дал несколько наставлений своему преемнику в вопросах воплощения в жизнь государственной стратегии и осуществления внешней политики:

Сохраните доверие и солидарность Евросоюза с Украиной.

Укрепляйте проукраинскую международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы.

Усиливайте санкционное давление западных стран на Россию до полного восстановления территориальной целостности страны.

Продолжайте выполнение Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей ЗСТ с ЕС.

Усугубляйте секторальную интеграцию с ЕС: интеграция энергетического союза ЕС, цифрового рынка ЕС, таможенное сотрудничество, ассоциация с Шенгенской зоной.

Создайте предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

«Это совершенно четкая программа, которую Украина способна выполнить», — подчеркнул президент.

Напоследок Порошенко поблагодарил международное европейское сообщество и украинский народ за поддержку.

«Желаю всем нам силы. Я благодарю каждого из вас за ту поддержку, которую я чувствовал в течение пяти лет в европейском движении нашего государства. Без вашей поддержки ничего не было бы. Я благодарен нашим партнерам за большие достижения, которые сегодня получает Украина», — сказал он.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Украине отмечается День Европы — праздник мира и единения с европейскими странами. Интересно, что в странах-членах Евросоюза его отметили чуть раньше — 5 и 9 мая.