Канцлер Австрии объявил о новых выборах после скандала с «россиянкой»

Источник материала: Tut.by

Австрийский канцлер Себастьян Курц после отставки своего заместителя Хайнц-Кристиана Штрахе, который также являлся лидером Австрийской партии свободы, предложит президенту страны Александру Ван дер Беллену провести новые выборы в парламент, сообщают Reuters и местное агентство APA . Голосование, отметил Курц, должно состояться «как можно скорее».



Фото: Официальный сайт Федерального канцлера Австрии

Штрахе ранее объявил об уходе со всех своих постов, уточняет APA. Курц, в свою очередь, напоминает Reuters, после случившегося решил прекратить действие своего коалиционного соглашения с «крайне правой Партией свободы». «Довольно», — подчеркнул канцлер в заявлении для СМИ.

В своей речи Курц также перечислил несколько менее скандальных инцидентов с участием членов Австрийской партии свободы, которые не привели к краху их коалиции. В партии, заметил политик, помимо отставок, он не видит «стремления к фундаментальному переосмыслению» политики. «Австрийская партия свободы не может быть партнером, социал-демократия не разделяет мои внутренние подходы, маленькие партии — слишком маленькие, чтобы их поддерживали», — сказал Курц.

Новые выборы в австрийский парламент ранее со ссылкой на источники в правительстве также анонсировало APA. По словам собеседников агентства, голосование может пройти в июле или сентябре. Позже APA без указания источников информации отметило , что заявления Курца, «вероятно, приведут к выборам осенью».

Этому предшествовала отставка австрийского вице-канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе. Со всех своих постов он ушел после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице якобы ведет переговоры с некой россиянкой. Женщина представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой. На видео она заявляет о готовности неназванных россиян финансировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на приобретение газеты Kronen Zeitung и правительственные заказы, которые получала строительная компания Strabag. Видео было сделано перед парламентскими выборами в 2017 году.

Курц после подобных публикаций заявил, что намерен отказаться от работы со своим заместителем. Сам Штрахе, комментируя эту информацию, отметил, что стал жертвой конкурентов. На брифинге политик позже заявил, что на самом деле встречался на Ибице не с россиянкой, а с гражданкой Латвии. Позже, подчеркнул Штрахе, с этой женщиной он не контактировал, а Австрийская партия свободы не получала от нее денег.

Публикация видео с участием Штрахе и его отставка произошли незадолго до выборов в Европарламент.