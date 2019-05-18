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Суд освободил экс-президента Армении, обвиняемого в свержении конституционного строя
19.05.2019 00:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд общей юрисдикции Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в разгоне демонстрантов после президентских выборов в 2008 году. Об этом
Кочарян был освобожден под поручительство действующего главы непризнанной республики Нагорный Карабах Бако Саакяна и его предшественника Аркадия Гукасяна. Они внесли за экс-президента Армении залог в миллион драмов (чуть больше двух тысяч долларов).
Прокуроры по делу Кочаряна
Второго президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в стране. Эта часть обвинения связана с делом о беспорядках 1−2 марта 2008 года. Тогда армянская оппозиция, недовольная итогами президентских выборов, начала в стране массовые акции протеста, которые закончились столкновениями протестантов с силами правопорядка. В результате жестких действий властей погибли 10 человек, более 200 получили ранения. Другой эпизод судебного процесса связан с обвинениями в адрес экс-президента в получении взятки в особо крупных размерах.
Бывший президент Армении впервые
Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год.
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Кочарян был освобожден под поручительство действующего главы непризнанной республики Нагорный Карабах Бако Саакяна и его предшественника Аркадия Гукасяна. Они...
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