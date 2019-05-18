Суд освободил экс-президента Армении, обвиняемого в свержении конституционного строя

Источник материала: Tut.by

Суд общей юрисдикции Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в разгоне демонстрантов после президентских выборов в 2008 году. Об этом сообщает армянская версия агентства Sputnik.



Роберт Кочарян в суде, 13 мая 2019 года. Фото: DW

Кочарян был освобожден под поручительство действующего главы непризнанной республики Нагорный Карабах Бако Саакяна и его предшественника Аркадия Гукасяна. Они внесли за экс-президента Армении залог в миллион драмов (чуть больше двух тысяч долларов).

Прокуроры по делу Кочаряна заявили о намерении обжаловать решение суда.

Второго президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в стране. Эта часть обвинения связана с делом о беспорядках 1−2 марта 2008 года. Тогда армянская оппозиция, недовольная итогами президентских выборов, начала в стране массовые акции протеста, которые закончились столкновениями протестантов с силами правопорядка. В результате жестких действий властей погибли 10 человек, более 200 получили ранения. Другой эпизод судебного процесса связан с обвинениями в адрес экс-президента в получении взятки в особо крупных размерах.

Бывший президент Армении впервые был арестован по делу о разгоне демонстраций в июле 2018 года. Через месяц его освободили из-под стражи, так как апелляционный суд постановил, что Кочарян обладает иммунитетом как бывший глава государства. Но в декабре 2018-го его повторно задержали, и суд снова санкционировал его арест. В конце апреля Генпрокуратура Армении утвердила обвинительное заключение по делу Кочаряна; 13 мая дело начал рассматривать суд .

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год.