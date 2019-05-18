Отрицающие ВИЧ поклонники СССР пытались сорвать мобильное тестирование в Новосибирске

Источник материала: Tut.by

В Новосибирске представители неформального Народного совета города пытались сорвать работу мобильной лаборатории по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ, сообщает «Тайга. Инфо» со ссылкой на руководителя отдела профилактики новосибирского Центра СПИД Елену Пудову.

По данным портала, шестеро женщин оскорбляли сотрудников лаборатории и пришедших на тестирование горожан. Они утверждали, что тест-мобиль работает незаконно, ВИЧ не существует, а кровь на самом деле берут, чтобы «забрать у этих людей органы».

Один из очевидцев рассказал, что женщины вели себя агрессивно и снимали очередь к тест-мобилю на телефон. Когда же на камеру стали снимать их самих, женщины пытались этому помешать.

Одна из ВИЧ-диссиденток пыталась проникнуть в лабораторию, когда там находилась пришедшая на тестирование девушка. В результате сотрудники обратились в мэрию, при содействии которой работает мобильная лаборатория, и администрация города вызвала полицию. Задержаний не последовало. После ухода женщин тестирование продолжилось.

18 мая на странице Народного совета Новосибирска в соцсети «ВКонтакте» появилось предупреждение о том, что в Первомайском сквере стоит «машина по сбору биоматериала», а группа молодых людей «изображает очередь» и привлекает людей.

Представители Народного совета Новосибирска считают, что СССР не распался. В описании YouTube-канала этого сообщества говорится, что «человечество длительный исторический период находится под управлением темных сил, паразитирующих на нашем существовании».

«Живых людей загнали в искусственную систему, предназначенную для управления, выкачивания энергии на всех энергетических планах. Цель такого порабощения — деградация Человека от состояния Божественного Воплощения на Земле к состоянию неразумного животного организма или эффективного биоробота», — гласит текст.

Проверка на ВИЧ проходит в Новосибирске в рамках Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, посвященной Дню памяти умерших от СПИДа. Накануне руководитель «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Елена Фаст сообщила, что общее число носителей ВИЧ-инфекции в области превысило 31 тысячу человек, при этом только 75% из них состоит на диспансерном учете в центре СПИД.

По данным руководителя некоммерческой организации «Гуманитарный проект» Дениса Камалдинова, в регионе насчитывается около 8 тысяч человек с ВИЧ, которые так и не дошли до СПИД-центра. Они не лечатся и остаются двигателями эпидемии, а если не начнут принимать лекарства, то умрут от осложнений.

В ноябре 2018 года Фаст сообщала , что Новосибирская область впервые стала лидером в РФ по количеству новых случаев ВИЧ-инфекции, обогнав по этому показателю Кемеровскую и Иркутскую области. По пораженности инфекцией в целом Новосибирская область занимает 10 место среди всех регионов России.

На этой неделе главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгений Воронин назвал Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа самыми неблагополучными с точки зрения уровня заболеваемости ВИЧ. Показатель там выше среднего по стране.

По данным за 2018 год, в Сибирском федеральном округе зарегистрировано около 279,8 тысяч заболевших, в Уральском — более 116 тысяч, в Приволжском — свыше 15 тысяч. Это те, кого наблюдают врачи.

В конце апреля Минздрав РФ опубликовал законопроект о запрете распространения информации, которая призывает к отказам от освидетельствования и лечения ВИЧ. Министерство предлагает отнести к недостоверной информацию об отрицании факта существования ВИЧ-инфекции и СПИДа, связи между заражением ВИЧ и развитием СПИДа, а также методов и средств профилактики, диагностики и лечения этих заболеваний.

«Проблема отрицания существования ВИЧ-инфекции в настоящее время приобретает широкие масштабы и на фоне ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в Российской Федерации носит общественно-опасный характер», — говорится в пояснительной записке.