Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря Совета Нацбезопасности Украины

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности.



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Соответствующий указ от 19 мая опубликован на сайте президента.

«Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.

Напомним, Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связывает такое решение с прекращением полномочий действующего президента Петра Порошенко.

РБК напоминает, что после смены власти на Украине в 2014 году Турчинов временно исполнял обязанности президента (с конца февраля по начало июня). В этот период Крым вошел в состав России, а на востоке Украины начались столкновения и беспорядки. Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года.

Помимо Турчинова Порошенко в воскресенье также уволил главу своей администрации Игоря Райнина и его заместителей.

Ранее стало известно, что заявление об отставке написал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с июня 2014 года.

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