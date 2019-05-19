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Reuters: Google приостановила поддержку Huawei на фоне внесения ее в черный список

19.05.2019 23:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники.

На практике такой шаг означает, что китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. Так, например, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. К тому же, как уточняет Reuters, китайская компания не сможет устанавливать программы, разработанные Google, например магазин приложений Google play и электронную почту Gmail, на последующие модели своих мобильных устройств.

15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.

 
 
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Китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению, сообщает агентство.
 
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