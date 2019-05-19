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Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

20.05.2019 06:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать все суды в стране. Поводом стало решение освободить из-под стражи экс-главу государства Роберта Кочаряна.

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».

«Утром в 8.30 мы блокируем все без исключения суды Армении, чтобы никто не мог туда войти», — заявил премьер-министр. При этом он поставил под сомнение независимость нынешних судей в стране.

Заявление Пашиняна появилось на следующий день после того как Ереванский суд общей юрисдикции изменил меру пресечения для бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Последний в результате вышел на свободу.

Кочарян, которому грозит до 15 лет лишения свободы, обвиняется по ст. 300.1 армянского Уголовного кодекса (свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией). В вину экс-политику вменили разгон акций протеста после президентских выборов в республике в 2008 году. Тогда в результате столкновений демонстрантов с силовиками погибли по меньшей мере десять человек.

Пост главы Армении Роберт Кочарян занимал в период с 1998 по 2008 год.

 
 
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать все суды в стране. Поводом стало решение освободить из-под стражи экс-главу...
 
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