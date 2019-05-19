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Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
20.05.2019 06:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать все суды в стране. Поводом стало решение освободить из-под стражи экс-главу государства Роберта Кочаряна.
В своем
«Утром в 8.30 мы блокируем все без исключения суды Армении, чтобы никто не мог туда войти», — заявил премьер-министр. При этом он поставил под сомнение независимость нынешних судей в стране.
Заявление Пашиняна появилось на следующий день после того как Ереванский суд общей юрисдикции
Кочарян, которому грозит до 15 лет лишения свободы, обвиняется по ст. 300.1 армянского Уголовного кодекса (свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией). В вину экс-политику вменили разгон акций протеста после президентских выборов в республике в 2008 году. Тогда в результате столкновений демонстрантов с силовиками погибли по меньшей мере десять человек.
Пост главы Армении Роберт Кочарян занимал в период с 1998 по 2008 год.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать все суды в стране. Поводом стало решение освободить из-под стражи экс-главу...
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