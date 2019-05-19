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Почти 30 сторонников ИГ убиты при бунте в колонии в Таджикистане
20.05.2019 09:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В результате бунта в колонии города Вахдат погибли трое сотрудников, сообщает Минюст. По информации СМИ, также убиты 29 осужденных за причастность к террористическим группировкам. Власти говорят, что сейчас контролируют ситуацию.
В результате бунта заключенных колонии города Вахдат в Таджикистане погибли трое работников исправительного учреждения, сообщает
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В результате бунта в колонии города Вахдат погибли трое сотрудников, сообщает Минюст. По информации СМИ, также убиты 29 осужденных за причастность к...
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